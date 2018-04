MARA VENIER/ Mostra il piede in tv: il giudizio di Alessandra Celentano (L’Isola dei famosi 2018)

Mara Venier all'Isola dei Famosi 2018 continua a mietere successi. L'opinionista è stata però anche protagonista di un siparietto al Maurizio Costanzo Show

Mara Venier

MARA VENIER, L’INTERVISTA A STRISCIA LA NOTIZIA

Mara Venier all'Isola dei Famosi 2018 continua a mietere successi. Il pubblico la adora, come da tanti anni a questa parte e grazie a tanti successi in tv. L'opinionista però è stata di recente presa di mira da Striscia la Notizia e Valerio Staffelli, che hanno voluto chiedere alla zia Mara di fare qualche commento a caldo sull'ormai polveroso canna-gate. Alla luce dei video mostrati dal Tg satirico di Antonio Ricci, che cosa ne pensa la Venier delle presunte prove ai danni di Francesco Monte? L'opinionista ha manifestato spesso un forte fastidio riguardo all'intera vicenda, chiedendo in diretta più volte di chiudere il capitolo. Grazie a Striscia ha potuto rivedere l'audio della famosa lite fra Monte e Eva Henger ripulito grazie al var: Mara però non intende esporsi e ha ricordato al tapiroforo che più volte di aver richiesto a gran voce che la verità potesse finalmente emergere. E questo nonostante avesse evidenziato, prima dello scoppio dello scandalo, che quanto accaduto prima dell'inizio del reality non fosse di alcun interesse.

MOSTRA IL PIEDE IN TV:

Mara Venier è tra i protagonisti più in vista dell'Isola dei Famosi 2018, anche se in qualità di opinionista in studio. Spesso artefice di siparietti comici, l'ultima diretta l'ha vista particolarmente colpita allo stomaco per via di una gastroenterite fastidiosa. Un particolare che Alessia Marcuzzi ha rivelato senza pensare troppo alle proprie parole, tanto che Mara le ha tirato bonariamente le orecchie per aver riferito un fatto così delicato delle sue condizioni di salute. Mara però è riuscita a diventare la nuova regina del trash anche nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, dove ha deciso di mostrare pubblicamente il proprio piede "da baciare" sotto le insistenze di Rudy Zerbi. E questo nonostante Pio e Amedeo abbiano inviato la Venier a non lanciarsi nell'impresa, ironizzando sul fatto che potesse avere degli inestetismi. L'opinionista ha infine sottoposto il piede al giudizio di Alessandra Celentano, che ha notato come il collo sia più pronunciato rispetto al dorso.

