MARIA DE FILIPPI/ "Non sono una dea pagana, ad Amici faccio la rivoluzione. Vorrei provare un nuovo format.."

Maria De Filippi: la conduttrice in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo successo e delle novità che interesseranno la nuova edizione di Amici. Poi un'idea che...

Maria De Filippi (foto da Lapresse)

Viene ormai definita unanimemente la regina della televisione italiana: e del resto in che modo si può definire Maria De Filippi visti gli ascolti record che tutti i suoi programmi continuano a registrare? Una ricetta per il successo sembra non esistere: C'è posta per te segue più o meno la stessa formula da sempre, mentre Amici quest'anno subirà una vera e propria rivoluzione, come ha confermato la stessa conduttrice in una lunga intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in edicola domani. Le novità più importanti sono l'eliminazione dei direttori artistici, il ritorno alla diretta per consentire il televoto del pubblico da casa e l'introduzione di una commissione esterna che farà da controcanto a quella dei professori:"Quest'anno i ragazzi non sono stati scelti dagli insegnanti ma da una commissione esterna (diversa da quella del serale, ndr). I prof quindi se li sono ritrovati e hanno nei confronti di ognuno di loro dei giudizi molto diversi. (...) La commissione esterna nasce per evitare una sorta di pregiudizio. Un commissario esterno vede l'esibizione per ciò che è, senza sapere tutta la cronistoria del rapporto del ragazzo con Alessandra Celentano o Carlo Di Francesco. Quindi dovrebbe dare un giudiizio scevro da pregiudizio".

MARIA DE FILIPPI, "NON SONO UNA DEA PAGANA"

Nonostante i tanti successi che continua ad infilare in successione, Maria De Filippi ha un merito: quello di non sentirsi "arrivata". La presentatrice rifiuta l'etichetta di dea pagana che i social le hanno in un certo senso attaccato:"Questa cosa mi diverte: le immagini e i miei profili falsi sui social network mi fanno ridere. Però rimango ultimamente un po' basita per come vengono usati i social. Non capisco la smania di riprendersi dal mattino alla sera: ogni giorno già siamo in tv, forse non è così necessario essere anche sul web. Ci sta se a mostrarsi sono Madonna o Beyoncé, vere star della musica e del cinema. Ma io preferisco che slogan come "No Maria, io esco" nascano dai ragazzi che guardano Tina Cipollari a Uomini e donne al pomeriggio. La dea pagana non sono io, ma i programmi che faccio e i loro protagonisti". La De Filippi, sempre attenta ai nuovi format che si sviluppano all'estero, ha confessato di essere rimasta intrigata da un nuovo programma:"Trovo molto brava Jennifer Lopez in "World of Dance", il format in cui lei va in giro per il mondo a caccia di talenti. Lo avrei fatto di corsa, ma è impossibile da realizzare qui in Italia, in una realtà troppo piccola come la nostra".

