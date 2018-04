MEGHAN MARKLE/ Come Lady D: Andrew Morton scrive la biografia dell'attrice

Manca poco al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Il giornalista Andrew Morton, autore di un libo su Lady d, ha scritto la biografia dell'attrice americana.

Meghan Markle sposerà il principe Harry il prossimo 19 maggio. L’ex attrice di “Suits” si è conquistata la biografia “Meghan: A Hollywood Princess” scritta da Andrew Morton, il cronista inglese noto per aver scritto nel 1992 il libro sulla vita di Diana che fece “tremare” la famiglia reale. Un esempio: nei nastri registrati da Morton, Diana definiva i Windsor “questa famiglia del ca**o”. La biografia di Meghan non desta le stesse preoccupazioni: il libro svela che l’attrice è andata in una sala da tè inglese a Pasadenaa imparare come si beve il tè delle cinque per non commettere gaffe a Buckingham Palace davanti alla regina Elisabetta. Il Sun pubblica a puntate gli estratti in anteprima dal libro di Morton dove le “amiche” della futura sposa raccontano l’amore della adolescente Meghan per Diana: “Meghan e le sue amiche assistettero in TV ai funerali di Diana nel 1997 e lei pianse moltissimo. Secondo amici di famiglia, è sempre stata incuriosita da Diana, per il suo stile ma principalmente per la sua missione umanitaria indipendente, vedendola come un modello. Ha anche tenuto in libreria per anni una copia della sua biografia”, riporta il Daily Mail.

Il padre di Meghan non parla con i giornalisti

I genitori di Meghan Markle, invece, sono stati molto riservati e poco o niente hanno detto i cronisti mandati dai tabloid inglesi. Thomas Markle, ex tecnico delle luci per le soap opera, si è ritirato in Messico e vive in un piccolo villaggio popolato da pensionati americani. “Mi dispiace ragazzi, no comment”, sono le poche parole che il signor Markle ha detto ai giornalisti che lo seguono mentre compra le sigarette o mangia un panino alla tavola calda. A saziare la curiosità dei lettori del The Sun ci ha pensato la cassiera del piccolo supermarket al «Pabellon Rosarito» di Rosarito Beach. La cassiera ha spiegato che Thomas Markle è sempre molto gentile, anche se non parla spagnolo, e cerca sempre di dire “gracias” e “por favor”.

