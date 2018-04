Maradona nonno bis/ Foto, è nato Diego Matias, primo figlio di Diego Armando Junior

03 aprile 2018 Anna Montesano

Diego Maradona Junior e il figlio Diego Matias

Diego Maradona è diventato di nuovo nonno, è nato infatti Diego Matias Maradona, primogenito di Diego Jr. Il nonno, attraverso un post su Instagram, ha subito esternato la sua felicità: "Sono felicissimo. Me lo godrò come non sono riuscito a fare con mio figlio". Maradona junior, sempre attraverso i social, ha fatto presente tutta la sua felicità: "Pesa 3,4 chili e sta benissimo, proprio come la mamma. Adesso a me toccherà iniziare a cambiare i pannolini". Per nonno Diego si tratta del suo secondo nipotino dopo Benjamin, nato dall’unione della figlia Giannina con l’attaccante argentino Sergio Aguero. Gli auguri per il bebè appena nato arrivano anche da Barbara D'Urso che si complimenta con Diego Armando Junior in diretta a Pomeriggio 5.

Diego Matias sarà un campione come il nonno?

Insomma, una famiglia col calcio nel sangue visto il nonno ed i rispettivi padri: che pure il piccolo Diego Matias possa diventare un giocatore all'altezza del nonno? Il nome promette bene per scoprire il futuro bisognerà attendere un po' di anni. Ricordiamo inoltre che Diego Armando Maradona Junior milita attualmente nell'Afro Napoli United nata nel 2009 come iniziativa di inclusione attraverso lo sport. La squadra è nata con atleti provenienti da Senegal, Costa D'Avorio, Nigeria, Capo Verde, Niger, Tunisia ma negli ultimi anni si sono aggregati anche ragazzi provenienti da altre nazioni europee e da Asia e Sudamerica. L’Afro-Napoli United, battendo il Neapolis 3-0, ha conquistato la promozione diretta in Eccellenza. Due gioie consecutive quindi per Diego Armando Junior sia in ambito sportivo che personale.

