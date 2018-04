MARCO FERRI E CECILIA CAPRIOTTI/ Il modello: "Una naufraga invaghita di me? Non dirò il nome" (Pomeriggio 5)

Marco Ferri e Cecilia Capriotti ospiti a Pomeriggio Cinque. I due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi sveleranno chi è la naufraga che ha perso la testa per Marco?

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 18.42 Anna Montesano

Marco Ferri

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5, Marco Ferri si trova a rispondere alle domande curiose di Barbara D'Urso riguardanti le indiscrezioni lanciate da Cecilia Capriotti. "Una naufraga non sposata ma fidanzatissima si è invaghita di lui. Ma la sua risposta è stata 'No, grazie'" è la confessione fatta dalla Capriotti che oggi trova conferma da parte di Marco Ferri che, tuttavia, anche di fronte alla curiosità dei presenti preferisce non parlare ed esporsi. "Preferisco non fare alcun nome. Se lei vorrà, lo farà da sola, io non parlerò" dichiara allora Marco, che quindi preferisce mantenere totale riserbo sulla vicenda - visto che c'è di mezzo anche un fidanzato - anche se secondo molti la prima "indiziata" continua ad essere Elena Morali. Sarà la diretta interessata a svelarsi nelle prossime settimane? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Marco Ferri e la risposta alle critiche

La nuova puntata di Pomeriggio 5, che è in diretta da Roma, vedrà Barbara D'Urso ospitare Marco Ferri. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi 2018 è pronto a rispondere alle domande della D'Urso, in modo da chiarire i numerosi gossip nati sul suo conto - basti ricordare le dichiarazioni di Lory Del Santo sul loro presunto flirt - e soprattutto rispondere alle numerose accuse lanciate nei suoi riguardi da Aida Nizar. A lei Marco ha già risposto però a Verissimo, dove ha dichiarato: “Non sono stato contento di sentire delle cose false sul mio conto. Dopo che si fanno tanti sacrifici all’Isola dei Famosi – dalla fame alle notti passate sotto la pioggia – non è bello tornare e vedere che il mio nome è stato associato a delle tematiche che poco c’entrano con il mio percorso in Honduras”.

Marco Ferri e i dettagli sul gossip lanciato da Cecilia Capriotti

Ma Marco Ferri potrebbe finalmente chiarire anche un altro gossip oggi a Pomeriggio 5. Stiamo parlando delle indiscrezioni lanciate da Cecilia Capriotti, secondo le quali una naufraga dell'Isola dei Famosi 2018 "fidanzatissima" si sarebbe invaghita del bel modello, e avrebbe fatto palesi apprezzamenti, dichiarando di essere anche pronta a tradire il proprio compagno per lui. Marco Ferri avrebbe però risposto no alle avances della ragazza in questione, rispondendole di non essere interessato. Oggi Marco chiarire per la gioia del pubblico anche questo gossip, magari svelando l'identità della naufraga in questione, che molti credono sia Elena Morali (l'altra opzione sarebbe invece Rosa Perrotta).

