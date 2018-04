Michael Terlizzi/ Prima difende il padre Franco e poi conquista il trono di Uomini e Donne? (Isola dei Famosi)

Michael Terlizzi: prima difende il padre Franco e poi conquista il trono di Uomini e Donne?

03 aprile 2018 Valentina Gambino

Michael Terlizzi, dall'Isola al trono?

Proprio lo scorso 8 marzo, TgCom24 pubblicava in anteprima delle bollenti dichiarazioni di Vladimir Luxuria estrapolate dalle pagine del settimanale Spy. Le parole dell'ex politica, facevano riferimento a Michael Terlizzi, figlio belloccio di Franco, concorrente dell’Isola dei Famosi che alcuni giorni addietro ha dovuto abbandonare il reality per delle motivazioni che ad oggi, ci appaiono ancora fumose peggio del canna-gate. Vladimir, dopo averlo visto presenziare in onda tra i vari programmi televisivi Mediaset, avrebbe letteralmente perso la testa: "Mi sono presentata: 'Volevo sapere se ti ha dato fastidio che io abbia scritto di te che sei bono e che sei un angelo', gli ho detto. E lui: 'Ma va, anzi, sei stata molto carina con me'. Abbiamo cominciato a chiacchierare e alla fine ci siamo scambiati i contatti. E quindi ora ci sentiamo abbastanza regolarmente". E mentre Vladimir parlava di qualcosa di più di una semplice amicizia ("Con Michael sì, stiamo un po' giocando, c'è una bella amicizia, è un ragazzo dolcissimo, buono. Ma credo sia rispettoso e doveroso dire che non è un fidanzamento"), lui avrebbe strizzato l'occhio al trono classico di Uomini e Donne. Michael Terlizzi dopo aver sedotto Vladimir Luxuria l'abbandonerà per conquistare l'ambita poltrona rossa del trono classico?

Michael Terlizzi verso il trono della Queen?

Classe 1986, di Osnago. Sguardo intrigante e addominali bene in vista. Michael Terlizzi potrebbe essere il prototipo ideale per ricoprire il ruolo di tronista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. A quanto pare, il giovanotto in cerca di gloria potrebbe sostituire Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen infatti, è stato rimandato al mittente dopo una richiesta molto particolare: “Al provino per Uomini e Donne l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Jeremias Rodriguez, che era quasi seduto sul trono del programma di Maria De Filippi, ha fatto una richiesta poco gradita alla redazione: ‘Vorrei un’altra musica per me’ al posto della colonna sonora storica della trasmissione. Risultato? Jeremias rispedito al mittente (per ora)”, ha scritto il settimanale Chi. Le possibilità che Michael possa sbarcare a Uomini e Donne, potrebbero essere molto concrete. Chi ne parla è Antonio Crea, che segue il giovane Terlizzi in tutto ciò che riguarda i diritti d’immagine e gli aspetti contrattuali della sua esordiente carriera nel mondo dello spettacolo. A riferire l'indiscrezione, IlGiornaleDiLecco.it che riporta una affermazione di Crea: "Soltanto in questo mese abbiamo ricevuto più di 300 richieste, anche da trasmissioni famose" e tra queste, ci sarebbe anche il programma di Queen Mary. Il ragazzo questa sera, messi da parte i potenziali abiti tra tronista, scenderà in campo per difendere il padre Franco durante il suo intervento nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi.

