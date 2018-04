Nino Formicola/ Gaspare non convinto di Rosa Perrotta (Isola dei famosi 2018)

Nino Formicola, noto come Gaspare, si gode gli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018, fra arrabbiature evitate e una giornata a Isla Bonita grazie ad Alessia Mancini

Nino Formicola

Nino Formicola si gode gli ultimi giorni all'Isola dei Famosi 2018, fra arrabbiature evitate e una giornata a Isla Bonita grazie ad Alessia Mancini. Anche se quest'ultima lo ha votato nell'ultima diretta, ha deciso di portarlo con sé nella location esclusiva. I due sono amici fin dal loro arrivo nel reality e nel corso del tempo hanno stretto sempre di più il loro legame. Quanto vissuto nell'ultima diretta da entrambi non ha fatto altro che rafforzare il loro rapporto: tutto merito delle accuse di Elena Morali, alla fine. A Isla Bonita, Gaspare ha infatti manifestato un certo risentimento per le parole della showgirl, sottolineando che sarebbe stato felice se Elena e Rosa Perrotta non fossero rientrate in gioco. Una presa di posizione manifestata già nel corso della diretta, quando la sua reazione all'arrivo delle due Naufraghe non è stata di certo felice. Gaspare tuttavia è convinto che il gioco sporco delle due ragazze le isolerà del resto del gruppo.

NINO FORMICOLA, I DUBBI SU ROSA PERROTTA

Nino Formicola è entrato in via indiretta nel vortice delle polemiche all'Isola dei Famosi 2018. Questa volta non si tratta di un attacco diretto al comico, quanto diversi scontri che hanno interessato l'amico Franco Terlizzi. Sono diversi i Naufraghi ad aver avuto da ridire con l'ex pugile negli ultimi giorni e ad aver cercato di coinvolgere l'artista nella discussione. Gaspare tuttavia ha preferito non sbilanciarsi a favore o contro l'amico, per via di quel forte affetto che li ha legati fin dall'inizio del loro percorso nel reality. Intanto, Rosa Perrotta ha voluto mettere in chiaro alcune cose con il comico, scegliendo di prendere le distanze da Elena Morali e dalle sue parole al veleno. La frase sulla presunta carriera fallimentare sarebbe infatti da attribuire solo alla showgirl e non all'ex tronista, che vorrebbe vedere l'amica assumersi la responsabilità di quanto ha fatto. Per Rosa infatti è importante il rispetto, ma sembra che Gaspare abbia ancora dei dubbi sulla sua sincerità.

NINO FORMICOLA, LO SFOGO IN DIRETTA

Lo sbotto di Nino Formicola nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2018 ha stupito molti fan, rimasti sorpresi dalla sua reazione al confronto con Elena Morali. In diretta, il comico ha infatti riservato dure parole anche ad Alessia Marcuzzi, per via di una frecciatina che la conduttrice ha lanciato nei confronti del gruppetto di Alessia Mancini. Alcuni Naufraghi agirebbero infatti in modo diverso di fronte ad alcuni eventi, preferendo alimentare lo scontro in caso di antipatie e mettendo tutto a tacere in altre situazioni. La conduttrice si riferiva in particolare a un episodio legato ad una fetta di pane, che Gaspare non avrebbe condiviso con Franco Terlizzi. Un 'furto' che invece è costato caro a Marco Ferri, per via di un cocco da bere che aveva voluto tenere per sé. Tanto è bastato al comico per ammonire pesantemente la Marcuzzi, chiedendole di non dire certe parole, pena due schiaffi in pieno volto. Intanto, Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, sembra non aver gradito lo scontro fra il comico e la Morali. Su Instagram ha infatti sottolineato di volerla vedere fuori al televoto, per via della sua arroganza e maleducazione.

© Riproduzione Riservata.