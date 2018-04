PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 3 aprile 2018: Leone in difficoltà e gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 3 aprile 2018

03 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 3 APRILE 2018

Ora concentriamoci segno per segno nell'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, partendo dai segni Ariete: i nati sotto questo segno hanno un cielo molto importante. Una piccola novità sempre part time è alle porte. Oggi e domani forse qualcuno si farà sentire verso gli altri perché troppo influenzato da situazioni negative. In questi giorni è probabile che ci siano delle novità. Si potrebbe essere chiamati a sostituire qualcuno di importante. In questo momento Saturno è dissonante, quindi è il momento di accettare le cose così come si presentano. Bisogna cercare di trovare un pò di tranquillità. Pesci: non si deve avere timore per il futuro. Le cose saranno molto positive dato che c'è un bel cielo. In amore bisogna lasciarsi andare in modo da permettere di farlo crescere. In lavoro vi sono delle buone prospettive, ma bisogna essere anche bravi a coltivarle e portare alla luce.

SCORPIONE IN CERCA DI TRANQUILLITÀ, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo completamente pagina e seguendo l'oroscopo di Paolo Fox andiamo a vedere quei segni che possono essere considerati né carne né pesce. L'Acquario non vive un grande momento, vorrebbe semplicemente allontanarsi da tutto e cercare la fuga, ma deve fare i conti con una situazione economica non proprio florida e che regala qualche preoccupazione. Bisogna valutare con attenzione se lasciare la strada della sicurezza per iniziare a vivere nell'incertezza dei nuovi propositi. Lo Scorpione deve fare molta attenzione in questo momento di chi si circonda. Attenzione a lasciar passare sempre e comunque qualcuno che crea problemi. A volte forse evidenziare quelle che sono cose che non vanno bene potrebbe essere d'aiuto. Il Cancro si stacca da un marzo difficile e ha bisogno di ritrovare una tranquillità che sfugge da fin troppo tempo. Sarebbe importante riuscire a trovare delle risposte che da tempo si cercano.

LEONE IN DIFFICOLTÀ, TOP E FLOP

Il Leone è in difficoltà, il momento è caratterizzato da una certa agitazione che non sembra intenzionata a passare. Si vivono diversi momenti complicati e potrebbe essere importante mantenere la calma. Giornata interessante per la Bilancia che potrebbe davvero molto presto svoltare e regalarsi dei risultati. Cielo decisamente interessante per l'Ariete che potrebbe trovarsi davanti molto presto delle novità interessanti. Qualcuno sta però dando un'influenza negativa e quindi sarebbe meglio evitare di crearsi delle complicazioni inutili e magari si potrebbe anche decidere di lasciare un attimo da parte i problemi per godersi questo buon momento.

