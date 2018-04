PUSH/ Su Italia 1 il film con Dakota Fanning e Chris Evans (oggi, 3 aprile 2018)

Push, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Dakota Fanning, Chris Evans e Camilla Belle, alla regia Paul McGuigan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

NEL CAST DAKOTA FANNING

Push, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 23,35. Una pellicola d'azione del 2009 che è stata diretta da Paul McGuigan (Victor - La storia segreta del dott. Frankenstein, Slevin - Patto criminale, Appuntamento a Wicker Park) ed interpretata da Dakota Fanning (Man on fire - Il fuoco della vendetta, La guerra dei mondi, la serie tv The alienist), Chris Evans (Captain America - Il primo Vendicatore, Gifted - Il dono del talento, Before we go) e Camilla Belle (10.000 a.C., Chiamata da uno sconosciuto, Jurassic Park - Il mondo perduto). Il film ha dato origine anche ad una miniserie a fumetti di 6 numeri, che narra il prequel della pellicola. Il film ha avuto un budget di 38 milioni di dollari e ne ha incassati quasi 50 al botteghino, dimostrandosi quindi un discreto successo. L'uscita del film è stata preparata da una miniserie a fumetti di 6 albi che narra l'antefatto della pellicola. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PUSH, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

La Divisione è un'agenzia governativa che studia persone dotate di poteri paranormali, con lo scopo di trasformarli in armi ed estrarre un siero capace di dare i poteri anche ai soldati comuni, in modo da avere a disposizione un intero esercito di superuomini. Tutti coloro che vengono sottoposti all'iniziezione di questo siero però muoiono, tranne Kira Hudson (Camilla Belle). Quest'ultima è una telepate ed è in grado di controllare le persone. La ragazza riesce a fuggire dalla Divisione portando con sè una dose del siero. Sulle sue tracce ci sono i segugi della Divisione, in grado di rintracciare persone dotate di poteri, oltre alla veggente Cassie (Dakota Fanning) e il telecineta Nick (Chris Evans), ex fidanzato di Kira. I due vogliono aiutarla, ma prima dovranno trovarla. Kira ha subito anche un lavaggio del cervello, che le ha cancellato la memoria, così si trova sperduta da qualche parte e neppure lei ricorda dove abbia nascosto la valigetta con il siero. Sulle tracce di Kira si mette anche un gruppo di cinesi dotati di superpoteri, che vogliono impossessarsi della valigetta con il siero. Fra questi ultimi c'è anche Pop Girl (Li Xiaolu), una chiaroveggente in grado di prevedere le mosse di Nick e Cassie. I cinesi riescono così ad anticipare le mosse della coppia e della Divisione. Grazie ad uno stratagemma di Nick è il suo piccolo gruppo a mettere per primo le mani sulla valigetta, ma nel frattempo la Divisione ha catturato Kira.

