Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso torna in onda dopo le feste

Oggi, martedì 3 aprile 2018, alle 17.10 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5 dopo la pausa per le feste.

03 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso

Oggi, martedì 3 aprile, alle 17.10 su Canale 5 torna Barbara D’Urso con una nuova puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice che si appresta a tornare nella casa del Grande Fratello ha approfittato delle feste di Pasqua per prendersi qualche giorno di riposo. Domenica e lunedì, infatti, non è andato in onda né Domenica Live né Pomeriggio 5. Carmelita ha comunque mantenuto vivi i contatti con il suo pubblico tramite il suo profili Instagram: “Buona Pasqua amici! Passate una buona giornata con le vostre famiglie e con le persone che amate!”, ha scritto domenica. La conduttrice ha anche fatto gli auguri a Diego Maradona junior e a sua moglie Nunzia che nel giorno di Pasqua sono diventati genitori: “E questa Pasqua ha portato anche un nuovo Maradona! Alle 12,27 è nato Diego Matias Maradona!! 3 kg e 480 grammi! Auguri ai neogenitori Diego Junior e Nunzia! E auguri ai nonni Cristiana e Diego!”. Ieri, invece, Barbarella ha ricordato l’appuntamento di oggi con Pomeriggio 5, mentre poche ore fa ha pubblicato sempre su Instagram un video dalla spiaggia di Napoli.

Barbara D'Urso su Canale 5 con tre programmi

Questa mattina, invece, Barbara D’Urso ha fatto il suo primo sopralluogo nella casa del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 dal 17 aprile (subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi 2018). La conduttrice Mediaset ha pubblicato nelle storie di Instagram una serie di video davanti alla famosa casa di Cinecittà. Con l’inizio del reality show più famoso della tv, Barbara D’Urso condurrà ben tre programmi contemporaneamente: Carmelita, infatti, mantiene la conduzione anche di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il programma domenicale di Canale 5 ha segnato un buon risultato anche con la replica di Pasqua: “Domenica Rewind” ha raccolto 1.440.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai 1, invece, è andata in onda “Domenica In” di Cristina Parodi che ha collezionato soltanto il 15,4% di share con 1.614.000 spettatori.

