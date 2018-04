QUALUNQUEMENTE/ Su Rai Movie il film con Antonio Albanese (oggi, 3 aprile 2018)

Qualunquemente, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Antonio Albanese e Lorenza Indovina, alla regia Giulio Manfredonia. La trama del film nel dettaglio.

il film commedia in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANTONIO ALBANESE

Qualunquemente, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,10. Una pellicola prodotta in Italia nel 2011 ascrivibile al genere delle commedie all'italiana con sfondo satirico. Il film che si basa su un soggetto scritto dallo stesso protagonista Antonio Albanese, è stato diretto da Giulio Manfredonia, esso, vede tra gli interpreti anche la brava Lorenza Indovina che interpreta il ruolo di Carmen. La pellicola che è stata prodotta dalla Fandango in collaborazione con Rai Cinema ed è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane dalla 01 Distribution. Il film è già stato visionato dagli spettatori italiani riscuotendo sempre un ottimo successo in termini di audience e andrà nuovamente in onda questa sera su Rai Movie, il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema d'autore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUALUNQUEMENTE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Il film si basa sul rientro in patria di un latitante corrotto l'imprenditore Cetto La Qualunque. L'uomo ritorna al suo paesino di origine il piccolo centro di Marina di Sopra in Calabria. Negli anni di latitanza si è accasato con una nuova donna brasiliana, una magnifica donna di colore soprannominata dall'uomo "cosa". Al rientro in famiglia, Cetto presenta senza alcun pudore alla sua famiglia di origine la sua amante. Ritornato in patria scopre però che il suo paese è a rischio legalità, stante la discesa in campo di un uomo, l'onesto Giovanni De Santis, che vuole concorrere alla carica di primo cittadino, promettendo più equità per tuttala cittadinanza. Non potendo tollerare che i suoi affari, tutti totalmente disonesti, siamo a rischio qualora De Santis vincesse le elezioni politiche, Cetto fonda il suo personale partito politico, e facendo leva sull'ingordigia della popolazione si scontra con colui che doveva diventare sindaco. Nonostante le promesse del tutto artificiose Cetto arriva quasi a vincere le elezioni, la notte delle consultazioni elettorali con il risultato ancora in bilico, La Qualunque, da ordine a un suo sodale di effettuare alcuni brogli elettorali. Le schede bianche vengono così compilate con il nome Cetto La Qualunque cosa che lo porta alla vincita delle elezioni sul filo di lana. Nonostante l'arresto durante i festeggiamenti della sua nuova fiamma con il reato di immigrazione clandestina, Cetto non abbandona la poltrona di primo cittadino e inizia immediatamente a dar corso alle sue strampalate promesse iniziando la costruzione del contraltare del ponte di Messina, il famoso... Ponte du pilu.

