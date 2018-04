QUESTO NOSTRO AMORE 80/ Anticipazioni seconda puntata: Anna decide di partire! (terza stagione)

Questo nostro amore 80, anticipazioni del 3 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Vittorio annuncia di voler rimanere a Torino, ma Anna parte con Ettore.

Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta su Rai 1

QUESTO NOSTRO AMORE 80, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 3 aprile 2018, andrà in onda una nuova puntata della fiction Questo nostro amore 80, in prima Tv assoluta. Sarà la seconda, ma prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati due giorni fa: nei primi anni Settanta, la famiglia Costa Ferraris e gli Strano sono in pieno subbuglio. Anna continua a fare sedute di terapia con l'analista Ettore, nel tentativo di capire se il suo rapporto con Vittorio potrà ritornare quello d'un tempo. L'ex compagno invece ha ormai venduto l'azienda che aveva creato con Salvatore ed alla fine sta valutando di accettare una proposta di lavoro che lo porterà a Manchester. I suoi tentativi di riconquistare Anna sembrano cadere nel vuoto e partire sembra essere l'unica alternativa. Nel frattempo, Benedetta continua ad avere frequenti liti con Luca per via della sua decisione di lasciare Torino e trasferirsi in campagna con Bernardo. L'ex coppia avrà una discussione sul fatto che il piccolo Marco Vittorio segua la madre, motivo che crea alcune tensioni anche fra Benedetta e Bernardo. Quest'ultimo infatti vorrebbe che la ragazza chiudesse ogni ponte con Luca. Durante una nuova seduta, Anna ha una piccola crisi con Ettore, che non riesce ad aiutarla a prendere una decisione. Perdonare Vittorio o chiudere per sempre la porta? L'ex compagno cerca invece qualche consiglio da Benedetta, che lo sprona ad essere più paziente. Intanto, Teresa è decisa a non lasciare il suo posto al lavoro ed a rimanere al fianco dell'ingegnere Marchisio.

Anche se Salvatore cerca di convincerla a rimanere a casa a riposarsi, la donna sceglie alla fine di partire per un importante viaggio di lavoro. In seguito, Vittorio riesce in qualche modo a fare breccia nelle decisioni di Anna, anche se quest'ultima non ha ancora perdonato il suo tradimento con Emanuela. Anzi, la rivale rivelerà di essere rimasta incinta di Vittorio, notizia che farà crollare l'amante in un nuovo burrone. Dopo aver vissuto un travaglio improvviso, ad un mese di distanza dal parto, Teresa e Salvatore abbracciano finalmente la loro bambina. Emanuela invece ha sottolineato a Vittorio di non volere che faccia da padre al loro bambino, ma l'uomo deve riferire lo stesso tutto ad Anna. Per lei è troppo: non può accettare che avrà un figlio da un'altra donna. Dieci anni dopo, Vittorio vive ormai in Inghilterra da diverso tempo ed ha accettato la richiesta di Anna di uscire dalla sua vita per sempre. Anche la donna ha trovato una nuova passione, quella per Ettore con cui ha intrecciato una relazione. Anna decide inoltre di annunciare alla famiglia il loro fidanzamento ufficiale. Gli Strano e i Costa Ferraris organizzano inoltre una festicciola in famiglia nel casale di Benedetta, dove quest'ultima sembra per infelice. Salvatore intanto raggiunge l'aeroporto per via del ritorno di Vittorio, ancora ignaro di quanto sia avvenuto. Solo durante il viaggio rivelerà all'amico e ex socio quale sia la novità di Anna.

ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2018, EPISODIO 3

Al contrario di quanto previsto, Vittorio decide di trasferirsi di nuovo a Torino in pianta stabile. Anna però è preoccupata da questa scelta, mentre Martina e Clara sono felici di riavere di nuovo al loro fianco il padre. Alberta non può che dissentire riguardo a questa nuova decisione. Presa dai dubbi, Anna deciderà di partire per l'America al fianco di Ettore, mentre Domenico ha messo gli occhi su alcune emittenti locali con cui vorrebbe collaborare. Durante uno scontro fra le autorità e gli studenti universitari, Fortunato rimarrà fortemente colpito da una contestatrice, Caterina.

ANTICIPAZIONI DEL 3 APRILE 2018, EPISODIO 4

Marchisio viene aggredito da un gruppo di rapinatori e anche se mascherati riesce a notare un braccialetto al polso di uno degli sconosciuti. Lo stesso braccialetto viene ritrovato da Fortunato più tardi: è di Caterina, ma ignora la verità su quanto avvenuto. Benedetta ha deciso di accettare la decisione di Bernardo: non accetterà l'offerta di Federico, un fotografo conosciuto in precedenza. Il suo nuovo tentativo nel lavoro finirà tuttavia in un fallimento e deciderà di cambiare idea, andando contro le idee del compagno. Nel frattempo, Vittorio e Salvatore parlano della possibilità di ritornare in affari insieme, grazie alla compravendita di bunker anti-atomici. Gli ex soci valuteranno la possibilità di partire con tutta la famiglia alla volta della Svizzera.

