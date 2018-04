Rosa Perrotta/ Nel suo mirino Bianca Atzei. Sodalizio finito con Elena? (Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta è di nuovo fra i Naufraghi dell'Isola dei Famosi 2018, dopo aver trascorso un periodo dorato sull'Isola che non c'è al fianco di Elena Morali. L'ex tronista ha impegnato le proprie giornate a parlare degli altri concorrenti, il tutto immortalato in una clip che gli autori non si sono lasciati sfuggire in occasione dell'ultima diretta. Lo scoppio dell'ennesimo bubbone in puntata ha travolto Rosa e la sua nuova socia in affari, coinvolgendo primi fra tutti Nino Formicola e Alessia Mancini. Fra quest'ultima e Rosa ci sono state diverse tensioni nel corso del reality, tanto che sono state diverse le occasioni in cui si sono affrontate a viso aperto. La Mancini però non ha digerito di essere stata trattata come un'inesperta della televisione da chi ha dimostrato di aver appena iniziato questo tipo di professione. La Perrotta infatti ha criticato spesso la Mancini e la sua esperienza nel piccolo schermo, identificandola come una sconosciuta della tv.

ROSA PERROTTA, GLI SCONTI CON BIANCA ATZEI

L'Isola dei Famosi 2018 ha spinto Rosa Perrotta a scontrarsi con una concorrente in particolare. Si tratta di Bianca Atzei, che ai suoi occhi non si esporrebbe mai per non lasciar trapelare il suo vero pensiero. La pupilla di Alessia Mancini sembra aver trovato una leonessa ad aspettarla: a pochi giorni dal suo ritorno a Isla Bonita, l'ex tronista non ha perso tempo per attaccare il Naufrago di turno. In particolare a Rosa hanno dato fastidio le motivazioni che ogni volta la cantante dà per giustificare le sue nomination. Si tratta della famosa frase "Ti nomino ma non ho nulla contro di te", che durante l'ultima diretta ha sollevato non poche polemiche da parte degli ex concorrenti come Paola Di Benedetto e Filippo Nardi. Per Rosa sarebbe un chiaro segno di incoerenza e di volersi proteggere da eventuali scontri, senza considerare che Bianca dimostrerebbe così facendo di non avere coraggio di prendere posizione. Le due concorrenti hanno avuto modo di parlarne negli ultimi giorni, anche se in modo del tutto pacifico.

ROSA PERROTTA, FINITO IL SODALIZIO CON ELENA MORALI?

Il sodalizio che Rosa Perrotta ha stretto con Elena Morali all'Isola dei Famosi 2018 sembra già finito. Le due concorrenti si sono unite al gruppo più grande durante l'ultima diretta, che ha dato modo di far emergere alcune parole dette nella loro esperienza a due. Per l'ex tronista però alcune affermazioni sarebbero solo della Morali: per questo ha deciso di prenderne le distanze. Si parla in particolare di alcune accuse che la Morali ha diretto verso Nino Formicola, a cui ha dato persino in modo indiretto del comico fallito. Rosa infatti non crede di aver mai usato parole offensive nei confronti della carriera del comico, come ha spiegato a Bianca Atzei. Per questo vorrebbe che Elena si prendesse le responsabilità delle sue frasi, visto che lei non si sarebbe mai permessa di superare quel tipo di limite voluto dal rispetto verso gli altri.

