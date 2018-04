SOLDATO JANE/ Su Cielo il film con Demi Moore e Viggo Montenser (oggi, 3 aprile 2018)

Soldato Jane, il film in onda su Cielo oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Demi Moore, Viggo Mortensen e Anne Bancroft, alla regia Ridley Scott. La trama del film nel dettaglio.

03 aprile 2018

il film d'azione in prima serata su Cielo

NEL CAST DEMI MOORE

Soldato Jane, il film in onda su Cielo oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,15. Una pellicola d'azione e drammatica di produzione americana datata 1997 ed è stata diretto dal bravo Ridley Scott. La pellicola ascrivibile al genere dei film di azioni a connotazioni drammatiche gode dell'ottima interpretazione di una splendida Demi Moore trasformata in un rude Marines americano. Il film che è stato prodotto da un cartello di case cinematografiche (Caravan Pictures, First Independent Films, Hollywood Pictures) è già stato programmato diverse volte all'interno della programmazione televisiva italiana e viene mandato in onda nuovamente questa sera su Cielo. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SOLDATO JANE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film si basa sulla decisione del segretario della Marina americana di introdurre nell'addestramento delle scuole squadre speciali un Marines di sesso femminile. Per ottemperare alla decisione presa, nei palazzi della politica viene scelta Jordan O'Neill, un semplice tenente della marina mai impiegata sul campo. La donna infatti che è un'analista lavora presso il Centro Navale di Intelligence. Davanti alla donna si profilano tre mesi di durissimi allenamenti, allenamenti che la dovrebbero portare a far parte di una squadra di Navy Seal impiegata in prima linea. Inizialmente a Jordan vengono riconosciute alcune facilitazioni che contemplano esercizi fisici più leggeri e maggiori comodità, la donna però le rifiuta cercando di effettuare lo stesso training dei colleghi di sesso maschile. L'operazione che all'inizio era prettamente politica doveva rimanere riservata, la stampa americana ne viene però a conoscenza e fa diventare la donna un alfiere dei diritti femministi. La pubblicità ottenuta non fa altro che aggravare la situazione di Jordan che viene presa di mira da istruttori e colleghi. Alla fine la donna rinuncerà all'addestramento, ma non alla lotta politica che porterà le donne americane sui teatri di combattimento, dimostrando al mondo che il sesso femminile non è da meno ai colleghi maschi, anzi che in alcuni casi riesce a combattere in maniera molto più cinica e determinata.

