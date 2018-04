STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo appuntamento con Ficarra e Picone

Questa sera, martedì 3 aprile 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ficarra e Picone.

Questa sera, martedì 3 aprile, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Ficarra e Picone ha registrato una media di 4.552.000 spettatori con uno share del 18.7%. Un buon risultato per lo storico programma di casa Mediaset che però - ancora una volta - non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 4.892.000 spettatori con il 20.3% di share. Come sempre, stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva, che saranno affiancata dal Gabibbo sulle note della sigla finale.

Il servizio di Jimmy Ghione

Ieri l’inviato Jimmy Ghione ha dedicato il suo servizio al problema delle strade dissestate a Roma. Non solo nel centro città, ma anche nei comuni limitrofi i disagi per gli automobilisti continuano a essere tantissimi. I cittadini di Frattocchie, frazione del comune di Marino, si sono rivolti a Striscia la Notizia. Jimmy Ghione ha incontrato alcune persone residenti nella zona: “C’è un problema con i mezzi pesanti ma soprattutto quello del fondo stradale”, sono alcune delle testimonianze raccolte. Tra le immagini mandate in onda da Striscia si vedono buche enormi che costringono i guidatori ad invadere la corsia opposta rischiando incidenti di continuo.

