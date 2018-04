Simone Barbato/ Perché non ha salutato dopo l’eliminazione? (L’Isola dei famosi 2018)

Simone Barbato è riuscito a sollevare critiche in occasione della sua uscita dall'Isola dei Famosi 2018. Si attende una sua spiegazione sul gesto compiuto

Simone Barbato è riuscito a sollevare aspre critiche anche in occasione della sua uscita dall'Isola dei Famosi 2018. Il mimo infatti ha lasciato la capanna delle nomination subito dopo aver scoperto di aver perso il televoto, deciso a non salutare nessuno dei presenti. Visibile la delusione negli occhi di Jonathan Kashanian, che lo ha prontamente richiamato indietro per stringergli la mano. Una fredda stretta e via: l'unica a cui Simone ha concesso due baci sulle guance è stata Francesca Cipriani. Non stupisce il suo atteggiamento, visto che l'artista ha manifestato spesso una forte difficoltà nel relazionarsi con gli altri Naufraghi. Una mancanza di stile però agli occhi di tanti fan, che al pari di Jonathan sono rimasti perplessi di fronte al suo gesto. Sull'episodio si è dibattuto per qualche minuto anche nello studio del reality: qualcuno ha ipotizzato persino che Barbato fosse distratto dalla sconfitta. A pensarla diversamente è Mara Venier, che ha sottolineato senza entrare troppo nei particolari come si tratti invece di qualcos'altro.

SIMONE BARBATO, IL GESTO IN CERCA DI SPIEGAZIONI

Simone Barbato avrà di certo modo di spiegare che cosa sia scattato all'Isola dei Famosi 2018 per spingerlo ad andarsene con l'intenzione di non voltarsi indietro. Le rivelazioni del mimo potrebbero far crollare l'impressione che alcuni Naufraghi hanno dato di sé, dato che Simone ha sempre mostrato una forte diffidenza nei confronti di tutti. Solo Francesca Cipriani ed Elena Morali sono riuscite in qualche modo a superare la sua corazza di dubbi, anche se c'è da chiedersi se l'artista nutra dei sospetti anche nei loro confronti. Agli occhi dell'ex concorrente molti avrebbero fatto un gioco particolare, per spingere gli altri a rivelare i propri pensieri sul gruppo senza mai esporsi. Uno di questi sarebbe Jonathan Kashanian, con cui il mimo è entrato in contrasto anche nei giorni precedenti alla sua eliminazione. Ed è questo il motivo del resto che ha spinto il mimo a dare il suo voto all'esperto di stile in più di un'occasione, accusandolo senza mezzi termini di essere finto.

SIMONE BARBATO TRA I NUOVI MOSTRI DI STRISCIA

All'Isola dei Famosi 2018, Simone Barbato ha sollevato di certo aspre critiche nei suoi confronti, ma alla fine è stato anche uno dei preferiti della Gialappa's Band e di Striscia la Notizia. Il mimo infatti è stato spesso citato dal trio comico per via della sua forte passione per il canto lirico, una verve che gli altri Naufraghi sembrano non aver apprezzato appieno. Non sono state rare le occasioni in cui l'artista si è lanciato a ugola scoperta, anche se negli ultimi tempi si era diretto più verso la poesia. Ha dedicato infatti alcuni versetti a Valeria Marini, verso cui sembrava nutrire un certo tipo di interesse. Per Striscia la Notizia, Simone Barbato ha meritato persino il primo posto della rubrica I nuovi mostri. Il mimo si è lanciato infatti in un massaggio sensuale alla Marini durante il reality, sfoderando un'espressione che non lasciava dubbi. Senza considerare che Simone ha scelto di spalmare la crema alla showgirl proprio sui glutei, lanciandosi in un sorrisetto che ha subito insospettito Bianca Atzei e Amaurys Perez.

