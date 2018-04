SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne, confessione piccante su Chiara, la dama in lacrime: "Sei un buffone"(Trono Over)

Sossio Aruta ancora al centro delle polemiche nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del trono Over di oggi, una rivelazione che lascia tutti senza parole

03 aprile 2018 - agg. 03 aprile 2018, 15.34 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

Ursula, Chiara e Lidia al centro dello studio di Uomini e Donne per questa nuova puntata del Trono Over. Sono le dame che Sossio Aruta sta conoscendo al contempo e con due di loro c'è stato un rapporto intimo. Peccato che Chiara non voleva si sapesse di ciò che c'è stato nel privato, preferendo che rimanesse tra loro. Sossio non mantiene le parole date a Chiara e in studio fa intendere che i due siano andati oltre il bacio, cosa che scatena la durissima reazione della dama che lo accusa di essere un grande "buffone" e scoppia in lacrime. La ragazza lascia lo studio, furiosa non solo di questo ma anche del fatto che Sossio al contempo abbia avuto rapporti intimi con Ursula. Con Lidia, invece, rimane un semplice contatto telefonico che, tuttavia, si conclude qui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ancora problemi per Sossio

Sossio Aruta torna a stupire il pubblico di Uomini e Donne e lo fa nel corso della nuova puntata del Trono Over. Il cavaliere continua ad essere uno dei personaggi più discussi e meno apprezzati del programma, soprattutto per via delle sue conoscenze che quasi mai vanno a buon fine. Nelle ultime puntate poco è però piaciuto il suo continuo intromettersi nella conoscenza tra Ida e Riccardo, che ha scatenato molte discussioni in studio. È stato proprio Sossio la causa dello scontro dei due dell'ultima puntata, visto che da lui è arrivata una segnalazione contro Riccardo che ha portato Ida ad avere nuovi dubbi sul cavaliere. Ma oggi le critiche, sia da parte del pubblico che da parte di Tina Cipollari e Gianni Sperti, per Sossio saranno scatenate da una confessione da lui fatta in studio.

Pioggia di critiche per Sossio Aruta

Come svelano le anticipazioni date dalla pagina facebook Uomini e Donne Original Club, Sossio Aruta sta conoscendo due dame. Con entrambe il cavaliere è uscito in questi giorni ma in studio si viene a scoprire che con entrambe, il cavaliere ha avuto rapporti intimi e nella sera stessa dell'uscita. Sossio è quindi stato con tutte e due le dame e con entrambe ha avuto rapporti nella sera della prima uscita. Una rivelazione che porta lo studio a rumoreggiare. Inevitabile l'intervento dei due opinionisti, che accuseranno non solo il cavaliere per i suoi modi di "conoscere le donne", ma anche le stesse protagoniste. Non ci resta che scoprire quale sarà la reazione di Sossio di fronte alle critiche.

