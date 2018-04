Stefano De Martino/ Nel mirino di Striscia la notizia, ancora vittima della VAR? (Isola dei famosi 2018)

Stefano De Martino all'Isola dei famosi 2018 sta vedendo diverse liti tra i concorrenti vip e c'è chi gli rimprovera di non averli saputi mettere in riga

Stefano De Martino

INVIATO IN MEZZO ALLE LITI

Stefano De Martino si sente sottosopra all'Isola dei Famosi 2018? L'inviato del reality ha ironizzato forse su questo particolare nelle ultime ore, con una foto sui social in cui lo si vede a testa in giù. Una scelta simpatica, che molti fan hanno attribuito al clima di forti tensioni che ha colpito Honduras in questi ultimi giorni. Da Amaurys Perez a Franco Terlizzi fino a Jonathan Kashanian, le liti sono ormai all'ordine del giorno. Qualche telespettatore vorrebbe vedere De Martino prendere posizione proprio in questo momento, rimettendo tutti in riga da bravo timoniere del programma. Alcuni infatti credono che quanto sia avvenuto in quest'edizione del reality dimostri un declino significativo per lo show, soprattutto per via della mancanza di rispetto che alcuni concorrenti avrebbero avuto nei confronti di altri vip del gruppo. Sono diversi i dibattiti sui social su questo punto, soprattutto per via di quanto accaduto nell'ultima diretta. Qualche hater contesta persino a De Martino di non essersi riuscito a imporre durante gli stracci volati fra Elena Morali e Nino Formicola: l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avrebbe potuto fare di più?

STEFANO DE MARTINO, LA VAR DI STRISCIA LA NOTIZIA LO INGUAIA

Immersioni, mare e relax: sono questi gli ingredienti scelti da Stefano De Martino per la sua personale Isola dei Famosi 2018. Lontano dalla location in cui si trovano i concorrenti di quest'edizione, l'inviato si concede momenti personali a contatto con la natura. Il suo profilo Instagram è infatti un vero e proprio documento pieno di testimonianze, grazie a cui condivide con i fan i momenti significativi di questa sua nuova esperienza. Nel frattempo, Striscia la Notizia tira le orecchie a De Martino per via della prova del Mejor che ha visto impegnati Alessia Mancini e Jonathan Kashanian. Secondo la prova var del Tg satirico, l'ex velina infatti avrebbe staccato la mano dalla fune una frazione di secondo dopo rispetto al suo avversario.

© Riproduzione Riservata.