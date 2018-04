TERRA DI CONFINE - OPEN RANGE/ Su Rete 4 il film con Kevin Costner (oggi, 3 aprile 2018)

Terra di confine – Open Range, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Kevin Costner che ha diretto anche la regia, Robert Duvall e Annette Bening. Il dettaglio.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western nella seconda serata di Rete 4

KEVIN COSTNER ALLA REGIA

Terra di confine – Open Range, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 23,30. Una pellicola di genere western con il titolo originale solo Open Range. Si tratta di una pellicola prodotta negli Stati Uniti nel 2003 da Armyan Bernstein e Craig Stopper per la regia di Kevin Costner che ne è anche uno dei principali protagonisti. Il soggetto è stato tratto dal romanzo di The Open Range Me scritto nel 1990 da Laura Paine mentre la sceneggiatura è stata rivista ed adattata da Craig Stopper. Le musiche sono di Michael Kamen, il direttore della fotografia è J. Michael Muro e tra gli altri protagonisti oltre al già citato Kevin Costner figurano Robert Duvall, Annette Bening, Michael Gambon e Michael Leter. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TERRA DI CONFINE – OPEN RANGE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel Montana nell’anno 1882 con quattro amici e mandriani di nome Boss, Mose, Charley e Button. I quattro girovagano da una parte all’altra dello stato alla ricerca di praterie libere dove far pascolare il proprio bestiame. In ragione delle avverse condizioni meteo i quatto sono costretti ad accampare nei pressi di una cittadina. Nel frattempo vien inviato Mose nella cittadina per prendere rifornimenti di vario genere ma viene accolto in malo modo da un allevatore di nome Baxter che essendo anche fiancheggiato dallo sceriffo, praticamente può essere considerato una sorta di dittatore. Mose viene pestato e rinchiuso in prigione. Intanto all’accampamento gli altri tre notando il ritardo di Mose decidono di andare a controllare cosa sia successo ed una volta nella cittadina non solo devono prendere attore di quanto accaduto all’amico ma vengono anche minacciati dallo stesso Baxter che di fatto li invita ad andare via nel più breve lasso di tempo possibile. Infastidito per questo atteggiamento sia Boss che lo stesso Charley manifestano scarsa intenzione nell’andare via ed inoltre vogliono vendicare quanto fatto a Mose e le minacce subite. Tornati al campo preparano un assalto agli uomini che lo stesso Baxter aveva assoldato per ucciderli magari prendendoli di sorpresa. Ha così inizio una dura battaglia nella quale sarà decisiva anche la volontà dei cittadini di mettere fine alle oppressioni imposte da Baxter.

