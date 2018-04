UCCIDERO' WILLIE KID/ Su Rete 4 il film con Robert Redford (oggi, 3 aprile 2018)

Ucciderò Willie Kid, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018. Nel cast: Robert Redford e Katharine Ross, alla regia Abraham Polonsky. Il dettaglio della trama.

03 aprile 2018 Cinzia Costa

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ROBERT REDFORD

Ucciderò Willie Kid, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 16,40. Una pellicola western che è stata diretta nel 1969 da Abraham Polonsky (Le forze del male, Anima e corpo, Il romanzo di un ladro di cavalli) ed interpretata da Robert Redford (Proposta indecente, All is lost - Tutto è perduto, Tutti gli uomini del Presidente), Katharine Ross (Il laureato, Butch Cassidy, La fabbrica delle mogli) e Robert Blake (Strade perdute, Money train, A sangue freddo). Il film è tratto dal romanzo Willie Boy: a desert manhunt di Harry Lawton. Ucciderò Willie Kid è considerato un film importante soprattutto per la presenza di un protagonista buono, braccato e, suo malgrado, condannato a morte. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

UCCIDERO' WILLIE KID, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Willie Kid è un pellerossa che vive nella riserva Morongo. Per legittima difesa si vede costretto ad uccidere il suo futuro suocero, il padre della sua fidanzata Lola (Katharine Ross). Subito gli uomini del paese vicino si organizzano per mettersi sulle sue tracce, guidati dallo sceriffo Cooper (Robert Redford), per assicurare l'omicida alla giustizia. Cooper è un uomo tollerante e sa bene che Willie non è un omicida, ma ha agito solo per difendersi, così non si sforza più di tanto per catturare il fuggiasco. Per di più Wilie è in fuga con Lola, che spera di poter sposare una volta trovato un luogo sicuro in cui vivere. Ben presto però lo sceriffo è costretto ad abbandonare la ricerca per andare nella vicina cittadina di Riverside a scortare un importante politico in visita. Il comando della posse all'inseguimento di Willie passa così al cacciatore di taglie senza scrupoli Ray Calvert (Barry Sullivan). La situazione peggiora rapidamente per Willie, che ora sa di avere al suo inseguimento un gruppo di tagliagole ben deciso ad incassare la taglia che pende sul suo capo, e non più un tollerante sceriffo che agisce solo per dovere. La tradizione indiana, per di più, in questi casi prevede che Willie uccida Lola piuttosto che lasciarla cadere in mano nemica. I cacciatori di taglie sono sempre più vicini e il povero fuggiasco sarà costretto a prendere una decisione molto dura.

