UNA VITA / Zenon è il nuovo braccio destro di Cayetana: Sara è loro complice? (Anticipazioni 3 aprile)

Anticipazioni Una Vita, puntata 3 aprile: Cayetana nasconde in chiesa del denaro per Zenon, l'uomo che ha chiesto a Sara di rubare il fascicolo in casa di Mauro.

03 aprile 2018 Redazione

Una vita

Una Vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 circa. Si ripartirà dagli intrighi di Sara che confesserà a Mauro di avere rubato i documenti nella sua abitazione per ordine di Zenon, un nuovo personaggio che potrebbe riservare delle spiacevoli sorprese. La donna affermerà di avere successivamente consegnato tale fascicolo a Fernando, proprio perché è stato Zenon a chiederglielo. L'ispettore informerà anche Teresa della recente scoperta e le chiederà di tenere gli occhi aperti: a suo avviso, infatti, anche il collega del Patronato potrebbe nascondere qualcosa di compromettente. Ma quali saranno le vere ragioni di questi sotterfugi? Chi è il vero mandante di Zenon? La risposta a tali quesiti risulterà chiara proprio nell'appuntamento odierno: Cayetana, infatti, lascerà in chiesa un sacchetto che poco dopo verrà recuperato dallo stesso Zenon. E come non sarà difficile immaginare, esso conterrà del denaro!

Una Vita: Elvira confessa la verità a Liberto?

Il coinvolgimento di Cayetana negli intrighi di Sara e Zenon è ormai fatto certo: nella puntata di Una Vita di oggi, la dark lady dimostrerà di non essere affatto cambiata e di voler riprendere la guerra con il tanto odiato Mauro. Ecco perché tornerà alla carica, convinta che il poliziotto e Teresa debbano essere separati una volta per tutte. Ma anche altri protagonisti della telenovela spagnola saranno oggi chiamati alla resa dei conti: sarà questo il caso di Elvira, che Lolita aiuterà a nascondersi in soffitta per nascondersi dal suo severo padre. Liberto ascolterà una conversazione tra l'amica e Lolita e comincerà a sospettare che lei provi qualcosa per Simon. Eppure quando cercherà spiegazioni da lei, riceverà in cambio solo risposte evasive. Quanto appreso farà comunque nascere nell'architetto la consapevolezza che Elvira provi dei sentimenti per il maggiordomo: la coppia metterà presto le cose in chiaro, ammettendo che tra loro il futuro sarà impossibile?

