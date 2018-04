UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani, il ritorno alla normalità dopo il bagno d'amore (Trono over)

Uomini e donne, anticipazioni trono over: dopo le vacanze pasquali, Gemma Galgani, con il cuore pieno d'amore, torna alla normalità in attesa della nuova registrazione.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani è pronta per tornare alla normalità. La dama del trono over di Uomini e Donne, rigenerata dalle festività pasquali, attende di tornare nello studio del programma di Maria De Filippi per una nuova registrazione. La dama ha trascorso la Pasqua e Pasquetta insieme ad amici e parenti come si evince dalle foto pubblicata su Instagram in cui è in compagnia di un bambino. Anche in questi giorni di festa, la dama ha pensato ai suoi fans a cui, come sempre, ha dedicato un dolce pensiero. Nel giorno di Pasquetta, in particolare, la Galgani ha invitato tutti a rilassarsi prima di tornare alla solita vita. “Buon pomeriggio e buona pasquetta a tutte le mie care amiche che oggi saranno impegnate a festeggiare questo lunedì di Pasquetta!!! L’unica cosa che vi prescrivo è di rilassarvi, oggi è giorno di festa e al lavoro ci pensiamo domani”, ha scritto la dama, pronta a ricominciare dopo l’amore ricevuto in questi giorni. Gemma, inoltre, spera di riuscire a trovare un uomo entro la fine della stagione. Il capitolo Giorgio Manetti, infatti, è chiuso per sempre: dopo anni di delusioni, arriverà finalmente il principe azzurro?

ANNA TEDESCO, NESSUNA SCINTILLA CON GIORGIO MANETTI

Dopo l’addio al trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco è tornata a parlare di Giorgio Manetti. I rumors su una presunta storia con il cavaliere toscano, hanno spinto Anna a lasciare definitivamente il programma di Maria De Filippi. Più volte, la Tedesco ha respinto le accuse che le venivano mosse ed oggi torna a ribadire la sua innocenza svelando di aver sempre avuto un rapporto d’amicizia con il Manetti. “Ero molto frenata: dopo anni da single, facevo fatica a gestire la situazione. Lui cercava un contatto fisico e ci sono stati dei baci. Io lo definii un “marpione”, Giorgio mi trovava fredda. Quando iniziò a frequentare Maria Grazia (ex dama del Trono Over, ndr) decisi che era finita: la scintilla non è mai scattata” – ha dichiarato Anna ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. La Tedesco, poi, è tornata sulla segnalazione di Federica, una dama che ha raccontato delle confessioni che Anna le avrebbe fatto. L’ex dama, però, puntualizza che le cose dette da Federica non sono assolutamente vere.

