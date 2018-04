UOMINI E DONNE/ Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni, serata insieme in Sicilia (Trono Classico)

Uomini e Donne trono classico: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni dimenticano per una sera Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Andrea Offredi torna a parlare di Claudia D'Agostino.

03 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Nilufar Addati

Il percorso di Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni a Uomini e Donne è nettamente diverso. Il primo è stato a lungo considerato il preferito di Nilufar Addati dopo la scelta di Lorenzo Riccardi di corteggiare Sara Affi Fella. Tra la tronista napoletana e il corteggiatore andava tutto bene fino a quando Nicolò Ferrari non ha cominciato a farsi strada nel cuore della Addati. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, infatti, è arrivato anche il bacio di fronte al quale Giordano ha lasciato il programma. Luigi Mastroianni, invece, partito in sordina, sta conquistando sempre di più la scena e il cuore di Sara a cui ha anche rubato due baci. Una situazione diversa per Giordano e Luigi che, in attesa di scoprire come finirà la loro avventura a Uomini e Donne, si godono l’amicizia nata nei camerini di cinecittà. Come svela il portale News UeD, infatti, i due corteggiatori hanno approfittato delle festività pasquali per trascorrere una serata insieme in Sicilia. Tra i due è nata una bella amicizia che, sicuramente, continuerà anche fuori. Giordano e Luigi, però, si augurano anche che Uomini e Donne porti nelle loro vite anche l’amore.

UOMINI E DONNE, ANDREA OFFREDI TORNA A PARLARE DI CLAUDIA D’AGOSTINO

L’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Offredi che il pubblico ha rivisto nella stagione di C’è posta per te che si è da poco conclusa nei panni di c’è posta per te, è tornato a parlare della sua scelta Claudia D’Agostino. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Andrea Offredi ha raccontato che i suoi ricordi più belli del periodo trascorso sul trono del programma di Maria De Filippi sono proprio legati a Claudia. “Mi ha fatto gli auguri per la mia ultima esperienza lavorativa. Ogni tanto ci sentiamo, come è normale che sia tra due persone che hanno condiviso un’avventura forte come la nostra. Tra me e lei è rimasto affetto e stima, anche se l’epilogo della nostra storia non era stato tra i più sereni. Quando ci si lascia, spesso si dicono cose che non si pensano. I miei ricordi più belli di Uomini e Donne, in fondo, la riguardano”, ha dichiarato Offredi che ha poi svelato di essere attualmente single.

