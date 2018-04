VALENTINA FERRAGNI / La sorella di Chiara Ferragni non ha dubbi: "Sarò un'ottima zia!"

Con oltre 1,6 milioni di follower su Instagram, Valentina Ferragni si candida ufficialmente a diventare l'erede di sua sorella Chiara, anche se il suo stile...

03 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Valentina, Chiara e Francesca Ferragni (Facebook)

Non è facile essere la sorella di una fashion blogger, soprattutto se lei si chiama Chiara Ferragni ed è una delle influencer più amate e seguite in tutto il mondo; tuttavia, all'ombra della sua più celebre sorella, anche Valentina Ferragni è riuscita a ottenere il suo angolo di popolarità e oggi, dopo aver raggiunto quota di 1,6 milioni di follower su Instagram, si candida ufficialmente ad affiancare la più celebre Chiara diventando Brand Ambassador per Gillette Venus. Entrambe bionde e bellissime, le due sorelle Ferragni sono cresciute con la passione per la moda, passione trasmessa da mamma Marina Di Guardo, che negli anni '80 lavorava per Blumarine. "Si è sempre vestita in modo molto elegante - ha ammesso Valentina Ferragni raggiunta da Veronica Eredi per Amica - "Ho un ricordo chiaro di lei: un pomeriggio, d’inverno, quando ero piccola, mi aveva portato in giro ed era bellissima, vestita interamente di bianco". Valentina, però, assicura di non essere poi così simile a sua più nota sorella, dalla quale si distingue soprattutto per le sue scelte di outfit: "Abbiamo due stili differenti. Lei è certamente più street style e io più chic".

"SIAMO SORELLE, MA..."

"Mi reputo una persona semplice che fa una vita straordinaria. Posso vivere delle esperienze che poche persone della mia età possono fare": è con queste parole che Valentina Ferragni, una delle due sorelle di Chiara Ferragni, presenta ad "Amica" la sua vita su Instagram, una vita che cerca di "condividerle con gli altri con la massima naturalezza e onestà", anche se sa di essere "essere una privilegiata". Laureata in Comunicazione e Marketing, per lei è fondamentale il parere di mamma Marina Di Guardo, che da sempre influenza la sua routine quotidiana, con consigli che spaziano dalle creme all'alimentazione: "Il suo segreto di bellezza più importante che ci ha insegnato è che per stare bene ed essere belle bisogna mangiare bene. Da lei ho imparato ad alimentarmi in maniera corretta, a bere molto e a mettermi molte creme sul viso. E fare molte passeggiate"; con sua sorella Chiara Ferragni ama invece condividere i momenti che precedono sfilate in occasione delle fashion week: "Siamo sorelle ma abbiamo modi di prepararci completamente diversi. Io, per esempio, mi trucco da sola anche se non sono molto capace". E sulla sua nuova vita al fianco del suo nipotino Leone Lucia Ferragni, Valentina non ha alcun dubbio: "Sarò un'ottima zia".

© Riproduzione Riservata.