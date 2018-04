VITA DI PI/ Su Rai 4 il film con Suraj Sharma e Irrfan Khan (oggi, 3 aprile 2018)

Vita di Pi, il film in onda su Rai 4 oggi, maredì 3 aprile 2018. Nel cast: Suraj Sharma, Irrfan Khan e Gérard Depardieu, alla regia Ang Lee. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

03 aprile 2018

il film d'avventura in prima serata su Rai 4

NEL CAST SURAJ SHARMA

Vita di Pi, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 3 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d'avventura e azione che è stata prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2012. Date una sceneggiatura buona e fantasiosa ad Ang Lee e il regista taiwanese la trasformerà in oro cinematografico. Se ciò è successo in passato per 'I segreti di Brokeback Mountain', premiato con diversi Oscar, o con 'Hulk', 'Lussuria - Seduzione e tradimento', nondimeno lo è stato con il meraviglioso e fiabesco 'Vita di Pi', film avventuroso che viene trasmesso stasera su Rai 4. Fiaba e avventura nelle parti di un ragazzo, interpretato dal giovane ma già apprezzato in tutto il mondo Suraj Sharma, natali keraliti di famiglia vissuta sulle coste del Malabar indiano, il quale interpreta il protagonista, Pi, un'esperienza al fianco di un regista che l'ha aiutato a crescere. Nel cast di 'Vita di Pi' anche Irrfan Khan, un grande talento del cinema indiano e internazionale, apprezzato in tutto il mondo nelle parti di Saajan Fernandez in 'Lunchbox', diretto da Ritesh Batra, e siamo nella piena produzione di qualità indiana, lontani dagli sfarzi di Hollywood, così come nel recente 2016, il cinema mondiale lo ha visto al fianco di Tom Hanks in 'Inferno'. Khan nel cast interpreta il Pi narrante da adulto e la sua storia la ascolteranno in tanti, le sue fantasie ispireranno altri racconti. Accanto a loro, un ritrovato Gérard Depardieu, semplicemente un cuoco, ruolo che in lui è credibile, pantagruelico attore rinomato per il suo amore per il buon cibo. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

VITA DI PI, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Pi è oramai adulto ma inizierà un lungo flashback della sua vita nel momento in cui uno scrittore gli richiede espressamente il singolare racconto della sua adolescenza al fine di scrivere un romanzo dedicato. E di cose da scrivere ne avrà anche troppe, viste le vicende accadute a Pi. Piscine Molitor Patel, per tutti Pi, vive a Pondicherry, sulle coste centro-settentrionali dello stato del Tamil Nadu, antico regno del sud indiano. In Pondicherry la famiglia di Pi gestisce uno zoo, motivo per il quale la sua vita (all'epoca della sua vicenda aveva diciassette anni), è ricca di aneddoti al centro dei quali si trovano storie di tigri, bufali, zebre, serpenti, leoni. La famiglia di Pi decide però di trasferirsi da Pondicherry per recarsi in America con tutti gli animali al fine di vendere questa piccola Arca colorata e ricominciare una nuova vita con meno stenti e problemi nel gestire molte bocche animali in un momento invece difficile. Famiglia e animali sono tutti quanti imbarcati su una nave mercantile ma una notte apparentemente tranquilla, improvvisamente il Pacifico decide che quel bastimento non dovrà arrivare a destinazione e nel naufragio si salvano solo Pi e alcuni animali tra i quali la starlette dello zoo in Pondycherry, la tigre Richard Parker, nome curioso originato dal cacciatore che la catturò nella sua India. La tigre è affamata e la scialuppa è piccola, eppure tra Pi e Richard Parker inizia un rapporto profondo, per quanto difficile, fatto di stenti, di sete, di fame, dell'uccisione degli altri animali superstiti. Richard Parker vive sulla scialuppa principale, Pi su una zattera legata per non avere contatti diretti con la fiera per quanto, nella lunga traversata verso la sopravvivenza, tra il ragazzo e l'animale s'instaura un rapporto, un'intesa. Il finale ... se lo raccontassimo rovinerebbe tutta la visione a chi non conosce ancora questo capolavoro di fantasia e di rapporto tra uomo e animale, ma anche tra uomo e religione, esistenza, senso della vita, le domande che Pi si pone sin dalla tenera età e che nelle notti di solitudine nell'oceano si riproporranno ancora più forti nella riflessione solitaria.

