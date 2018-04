3 DAYS TO KILL/ Su Rai 2 il film con Amber Heard e Kevin Costner (oggi, 30 aprile 2018)

3 Days To Kill, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Amber Heard e Kevin Costner, alla regia Joseph McGinty Nichol. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST KEVIN COSTNER

3 Days To Kill, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21.20. Una pellicola di genere thriller del 2014 che è stata diretta da McG, nome d'arte di Joseph McGinty Nichol (Terminator salvation, Charlie's Angels, Una spia non basta) ed interpretata da Amber Heard (Justice League, Never back down - Mai arrendersi, London fields), Kevin Costner (Guardia del corpo, Balla coi lupi, Robin Hood - Principe dei ladri) e Hailee Steinfeld (The dege of seventeen, Pitch perfect 2 e 3, Il Grinta). Soggetto e sceneggiatura sono stati scritti da Luc Besson (Valerian e la città dei mille pianeti, Leon, Il quinto elemento), presente anche nelle vesti di produttore. Secondo le critiche il film soffre di una mancanza di direzione. Da una parte si tratta di un action movie senile, con tutti i luoghi comuni dell'eroe al tramonto e l'ultima missione che dovrebbe salvargli la vita e garantirgli una vecchiaia di pace e serenità. D'altra parte il film cerca di contaminare questa base action con la commedia e il melodramma della gestione famigliare e del rapporto fra Ethan e la figlia Zoey, cresciuta praticamente senza un padre e che ora lo vede scomparire, dopo avergli promesso un ultimo periodo insieme, per l'ennesima missione segreta e pericolosa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

3 DAYS TO KILL, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Ethan Renner (Kevin Costner) è un agente dei servizi segreti americani che, a causa del suo lavoro, ha sempre trascurato la famiglia, con la scusa di volerla tenere al sicuro. Alla soglia dei 60 anni scopre di avere un male incurabile e decide così di licenziarsi per cercare, in questo ultimo periodo, di recuperare il rapporto con la moglie Christine (Connie Nielsen) e soprattutto con la figlia Zoey (Hailee Steinfeld), per cui è sempre stato un padre molto assente. Un suo superiore però offre a Ethan un ultimo incarico, dovrà scovare un pericoloso terrorista internazionale e in cambio avrà accesso ad una nuova cura sperimentale miracolosa che promette di guarirlo. Ethan, davanti alla prospettiva della guarigione, si vede costretto ad accettare. Nel frattempo però, ha promesso alla figlia di recuperare il tempo perduto, per cui dovrà districarsi abilmente fra due fronti, catturare un pericoloso criminale e gestire la propria figlia adolescente.

