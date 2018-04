ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver (oggi, 30 aprile 2018)

Alien - The Director's cut, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Sigourney Weaver e John Hurt, alla regia Ridley Scott. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE JOHN HURT

Alien - The Director's cut, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21.00. Una pellicola di fantascienza che è stata realizata nel 1979, diretta da Ridley Scott (Blade runner, Prometheus, Il gladiatore) ed interpretata da Sigourney Weaver (Avatar, Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Gorilla nella nebbia), John Hurt (Harry Potter e la pietra filosofale, The elephant man, Orwell 1984) e Yaphet Kotto (Agente 007 - Vivi e lascia morire, L'impacabile, Rubare alla mafia è un suicidio). Girato con un budget tutto sommato ridotto, il film si è rivelato un grandissimo successo dando origine ad un franchise cinematografico ancora oggi attivo e vitale. La pellicola è considerata uno dei migliori film di fantascienza di sempre, e l'alieno, ribattezzato Xenomorfo, è uno dei personaggi più popolari della cinematografia horror e fantastica. La versione director's cut del film è stata distribuita in occasione del venticinquesimo anniversario della pellicola e contiene alcune scene finora inedite. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

ALIEN - THE DIRECTOR'S CUT, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Anno 2122. La Nostromo è una gigantesca nave spaziale in viaggio verso la Terra con un carico di minerali estratti su un pianeta lontano. I membri dell'equipaggio vengono svegliati dall'ibernazione dal computer di bordo, che ha ricevuto una richiesta di aiuto in codice. L'equipaggio vorrebbe ignorare la richiesta e proseguire verso casa, in fondo il loro è solo un convoglio commerciale e seguire il messaggio li porterebbe molto fuori rotta. Le regole di ingaggio della Compagnia tuttavia sono chiare, non rispondendo alla chiamata rischiano di perdere i dividendi che spettano loro per il carico che trasportano. Loro malgrado, quindi, i membri della Nostromo approntano un veicolo di salvataggio e atterrano su un planetoide sconosciuto. Qui rinvengono un gigantesco alieno di una razza sconosciuta, morto in circostanze misteriose. Uno dei membri della spedizione, Kane (John Hurt), trova un gran numero di uova misteriose. Mentre ne analizza una questa si apre, liberando un essere che si attacca al volto dello scienziato come un parassita. Il tenente Hellen Ripley (Sigourney Weaver), rimasta sulla nave, vorrebbe abbandonare il compagno per il rischio di contaminare tutto l'equipaggio, ma il capitano (Tom Skerritt) riesce ad imporre la sua autorità e riporta tutti a bordo, senza sapere di avere condannato la nave e i suoi compagni ad un destino peggiore della morte.

