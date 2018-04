ALIENS - SCONTRO FINALE/ Su Rai 4 il film diretto da James Cameron (oggi, 30 aprile 2018)

Aliens - Scontro finale, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Sigourney Weaver eBill Paxton, alla regia James Cameron. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NEL CAST ANCHE BILL PAXTON

Aliens - Scontro finale, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 22.55. Una pellicola di fantascienza del 1986 che è stata diretta da James Cameron (Avatr, Titanic, Terminator) ed interpretata da Sigourney Weaver (Ghostbusters - Acchiappafantasmi, Gorilla nella nebbia, Copycat - Omicidi in serie), Bill Paxton (Twister, Terminator, Tombstone) e Michael Biehn (The abyss, The rock, Grindhouse - Planet terror). Il film è il sequel di Alien, diretto nel 1979 da Ridley Scott. Anche questo secondo capitolo ebbe un notevolissimo successo di pubblico, dando origine ad un popolare franchise. Il film Aliens - Scontro Finale, è stato già visionato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani e andrà in onda nuovamente su Rai 4 nella seconda serata di oggi, lunedì 30 aprile dalle ore 22.55. Ma vediamo insieme l atrama del film nel dettaglio.

ALIENS - SCONTRO FINALE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) si è salvata dopo lo scontro con un misterioso essere alieno, narrato nel primo film della saga. Ellen, ibernata in un modulo di salvataggio, è andata alla deriva nel cosmo per 57 anni quando viene tratta in salvo da una nave di passaggio. Dopo un breve periodo di recupero la donna deve rifarsi una vita in un modo che non conosce più. Nel frattempo nessuno è disposto a credere alla sua storia e all'incontro con l'alieno, che ha portato alla distruzione della Nostromo, alla morte di tutto l'equipaggio e alla perdita del carico. Ellen scopre che negli ultimi anni il pianeta dove i suoi avevano raccolto l'alieno è stato colonizzato e ora è abitato da un piccolo gruppo di persone. La donna cerca di mettere in guardia la Compagnia che ci sono altri alieni pericolosi sul pianeta, ma non viene creduta, finchè le comunicazioni con la colonia non si arrestano bruscamente e misteriosamente. Viene quindi approntata una missione di marine coloniali con l'intento di investigare sulla sorte della Colonia. Ad Ellen viene chiesto di partecipare come consulente, visto che, alla luce dei nuovi fatti, la sua storia comincia a prendere credito. Spaventata dalla possibilità di incontrare nuovamente un alieno, Ellen decide di accettare per mettere in salvo la popolazione di coloni che vive sul pianeta. Giunti in loco i marines ed Ellen scoprono però che la situazione è di gran lunga peggiore di quanto avessero stimato.

© Riproduzione Riservata.