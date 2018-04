AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia nel primo weekend al cinema: battuto anche Star Wars

Avengers - Infinity War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.

30 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Avengers - Marvel

Avengers - Infinity War continua a battere un record dopo l'altro, a pochi giorni dalla sua uscita al cinema avvenuta lo scorso 25 aprile. La saga della Marvel, nella quale gli Avengers si trovano a combattere contro i Thanos, ha incassato ben 630 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend d'uscita nei cinema. Un dato che avrebbe potuto persino essere più alto se anche i Cina il cinecomic fosse arrivato in sala: in questo caso però la data di uscita è prevista per l'11 maggio prossimo. Ma il record di incassi, un tempo appartenuto a Fast and Furious 8 (con 541, 9 milioni di dollari al botteghino nei primi tre giorni di proiezione in tutto il mondo) non è l'unico di cui il colosso Marvel è detentore: il film ha infatti battuto il record di più visto nelle sue prime 24 ore di uscita con 250 milioni di dollari, con soli 2 milioni di dollari in più di Star Wars - Il Risveglio della Forza (arrivato a 248 milioni nel 2016).

TUTTI I RECORD DI AVENGERS - INFINITY WAR

Se i dati al botteghino in tutto il mondo nel primo weekend portano Avengers - Infinity War al primo posto della classifica di tutti i tempi, tale risultato non è stato raggiunto se consideriamo i soli Stati Uniti. Qui Star Wars - Il risveglio della Forza resta in testa ai film che hanno incassato di più nel loro primo venerdì d'uscita seguito proprio dal colosso Marvel con 106 milioni di dollari. Un risultato che comunque viene superato dalla lista incredibile di record raggiunti dal cinecomic che racconta la storia degli eroi Iron Man, Spider Man, Hulk e compagnia. Gli Avengers sono infatti il film più visto nel primo weekend d'uscita nel mondo, il più grande incasso per un film di supereroi di tutti i tempi, mentre negli Stati Uniti solo la pellicola più vista nel primo sabato d'uscita e anche nella prima domenica. Risultati che hanno persino stupito la Marvel, in collaborazione con la Disney (produttrice del colosso), le cui stime di vendita erano decisamente più basse.

