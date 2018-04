Aida Nizar/ La concorrente spagnola avrà la sua rivincita? (Grande Fratello 2018)

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata presa di mira da gran parte dei concorrenti. Questa sera saranno annunciati provvedimenti disciplinari.

Aida Nizar

Aida Nizar Delgado sta per vivere la sua vittoria schiacciante al GF 2018. L'aggressione verbale di Baye Dame Dia ha spinto la produzione a prendere dei provvedimenti che verranno annunciati in diretta e che daranno ragione alla spagnola. In questi giorni è infatti l'unica, oltre ad Alberto Mezzetti, ad aver capito di non essere a rischio espulsione. Il resto della Casa invece pensa che le conseguenze riguarderanno la donna che ha saputo destabilizzare il gruppo in sole 24 ore. I concorrenti sembrano quasi ossessionati dalla presenza della spagnola, a cui hanno fatto uno scherzo anche ieri sera. La ricerca di un farmaco scomparso dal letto contenitore di Luigi Favoloso ha attirato molto l'attenzione di Aida, nel frattempo impegnata in un discorso con Alberto sulla lingua italiana. La spagnola ha anche voluto sfatare il mito che sta impegnando i gieffini riguardo ad una possibile storia d'amore fra lei e Tarzan, che ai suoi occhi non potrà mai avvenire. Simone Coccia Colaiuta crede invece che Aida potrebbe innamorarsi di Alberto in breve tempo, motivo per cui ha messo in guardia l'amico, suggerendogli di non illuderla. La gieffina più amata dagli italiani sembra avere per la testa ben altro: adorare la sua vita, cercare il libretto che perde di vista continuamente e imparare in tempo record le frasi della nostra lingua che le sembrano più eleganti.

L’amicizia con Alberto Mezzetti

Il percorso di Aida Nizar Delgado al GF 2018 non si è discostato di molto rispetto a quanto avvenuto nei reality spagnoli. Almeno nella fase iniziale, quando la concorrente si è fatta riconoscere subito per la sua energia, l'entusiasmo e per il suo comportamento provocatorio. In madre patria, la spagnola ha infatti collezionato diverse espulsioni già nella prima settimana dei programmi, riuscendo a entrare in contrasto con gli altri partecipanti. A favore di Aida una spiccata capacità di intuire chi ha di fronte: per questo ha impiegato pochi secondi per prendere le distanze da tutto il gruppo, avvicinandosi di contro ad Alberto Mezzetti. Simone Coccia Colaiuta potrebbe entrare presto e definitivamente nelle sue grazie: per ora la concorrente ha manifestato qualche incertezza nei suoi confronti, forse accettando la sua presenza perché amico di Tarzan. I fan della Nizar potrebbero però restare a bocca asciutta: la gieffina non ha alcuna intenzione di avere una storia d'amore con Alberto. Anzi, è anche infastidita al solo pensiero che gli altri concorrenti possano travisare la loro bella amicizia. Ieri notte i due hanno avuto un piccolo battibecco a riguardo, subito risolto dal sorriso di Tarzan.

I bookmaker non puntano su Aida

Anche se Aida Nizar è osannata dal pubblico del GF 2018, le case di scommesse sembrano non tenere in grande considerazione la sua popolarità. La concorrente è ancora distante dalla rosa dei favoriti alla vittoria finale e il forte consenso registrato sui social sembra non aver influenzato la sua posizione in classifica. Per Sisal e Snai la gieffina è stata a 10.00, al pari di Veronica Satti e in leggero vantaggio rispetto ad Alberto Mezzetti. La classifica ovviamente va presa con le pinze e molto cambierà in base agli eventi della diretta di questa sera, ma è significativo notare come lo scenario sia cambiato per ora solo in parte. Non va dimenticato di contro che Aida sta giocando e che la sua strategia prenderà un'altra piega quando scoprirà l'effetto che ha avuto sul pubblico. Un'affermazione che la stessa spagnola ha fatto negli ultimi giorni, sempre più convinta di conoscere le dinamiche della televisione. L'unico punto interrogativo è vedere quindi come reagirà il resto della Casa: ci sarà un cambiamento a favore della Nizar oppure no?

