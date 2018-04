Al Bano e Romina Power tornano insieme? / Una donna smorza l’entusiasmo ma Jolanda Carrisi fa una richiesta…

30 aprile 2018 Valentina Gambino

Al Bano Carrisi e Romina Power

Del magico "terzetto" formato da Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power si continua a parlare. Tra le ultime notizie di gossip, emergono delle dichiarazioni di un'amica fraterna del leone di Cellino. Paola Picilli, CEO di Fluendo Production, si è lasciata intervistare tra le pagine del settimanale Vero, spegnendo l'entusiasmo dei fan di Al Bano e Romina. Per la donna infatti, la coppia non tornerà mai insieme. “La sua donna ideale non può essere Romina, così come non può esserlo Loredana. Quando lo vedo con sua mamma Jolanda, intento a preparare con lei pasta e fagioli, con tutti i loro riti, mi chiedo quale possa essere la donna ideale di un uomo che ancora oggi ha un legame così forte con una persona semplice e allo stesso tempo autentica”, ha dichiarato la donna. Per lei infatti, Carrisi non sarebbe assolutamente tornato con la ex moglie così come ha lasciato intendere Loredana Lecciso intervistata durante la Domenica Live di Barbara d'Urso.

La richiesta della mamma di lui

“È la parola ritorno associata a lui che mi suona strana. Per come è fatto Al Bano, una notizia del genere mi lascerebbe perplessa perché è uno che non dimentica. Oppure potrebbe sorprendermi, anche in positivo: mi farebbe rendere conto che Albano è un po’ più fragile di come io lo immagini”, ha specificato ancora Paola Picilli tra le pagine del settimanale Vero. Di seguito, ha concluso la sua intervista offrendo un consiglio sia a Romina Power che a Loredana Lecciso: “Sono entrambe determinate e intelligenti. Di conseguenza, oggi non posso che augurare loro tanta felicità. Quel tipo di felicità che, giusto per citare una delle canzoni più note di Al Bano, si può ottenere con un panino e un bicchiere di vino”. Nel frattempo però, pare proprio che la mamma di Carrisi abbia chiesto a Romina Power di tornare a Cellino San Marco in maniera definitiva. Come finirà? Loredana Lecciso è certamente “fuori dai giochi” e vive in pianta stabile nella sua adorata Lecce dove di recente ha anche debuttato in Teatro riscuotendo notevoli consensi.

