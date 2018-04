Alberto Mezzetti/ Il Tarzan di Viterbo favorito dall’amicizia con Aida? (Grande Fratello 2018)

Nella casa del Grande Fratello Alberto Mezzetti è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?

Il pubblico del GF 2018 si è schierato dalla parte di Alberto Mezzetti, l'unico concorrente che è entrato nelle grazie di Aida Nizar. Il Tarzan di Viterbo ha vissuto però un piccolo scivolone durante la settimana per quanto riguarda il suo rapporto con la spagnola, subito dopo il famoso furto dell'agendina della donna. Alberto infatti non ha apprezzato il tentativo di vendetta della concorrente, che per convincere Luigi Favoloso a restituirle il libretto, ha deciso di prendere in ostaggio alcuni suoi oggetti personali. Per questo Tarzan nel corso della notte si è allontanato dalla gieffina e si è riavvicinato al resto del gruppo, riuscendo a riscuotere un forte successo agli occhi degli altri concorrenti. Il fascino di Aida però si è fatto sentire in tempi brevi e Alberto è ritornato sui suoi passi. Al suo fianco solo l'amico Simone Coccia Colaiuta, anche se comunque ha acquistato al tempo stesso dei punti agli occhi degli altri gieffini. Il rapporto con la spagnola di contro attraversa alti e bassi: il concorrente è sicuro che la Nizar provi un interesse romantico nei suoi confronti. I suoi sentimenti invece sembrano ancora confusi. Non sono rari i momenti in cui sembra voler accorciare le distanze e altri in cui è convinto che fra loro non potrebbe esserci niente di più di un'amicizia.

Alberto Mezzetti potrebbe bruciare le previsioni degli scommettitori e vincere il GF 2018. Il pubblico si è spaccato di fronte al caso Baye Dame Dia e c'è anche chi vede del marco nel comportamento di Aida Nizar, dati i suoi noti pregressi al di fuori dell'Italia ed in altri reality. I telespettatori però sembrano d'accordo su Tarzan e sulla sua bontà, soprattutto di fronte all'intelligenza con cui è riuscito a prendere le distanze da quello che sui social viene già additato come branco. Alberto del resto ha condiviso il proprio tempo fra la spagnola e l'amico Simone Coccia Colaiuta, ma allo stesso tempo rimane vigile anche su questi ultimi due. Lo dimostra l'allontanamento vissuto in settimana dalla Nizar, per via delle note incomprensioni interne alla loro conoscenza. Alberto crede infatti che Aida gli impedisca di essere libero nel parlare e nel muoversi, anche se non nasconde di trovare piacevole la sua vicinanza. Ciò che non funziona nel loro rapporto gli permette però di credere che non potrebbero mai essere una coppia dal punto di vista sentimentale, come ha svelato alla diretta interessata. E questo anche se è consapevole che l'ingresso della spagnola nella Casa gli abbia regalato una svolta, di poter dimostrare la sua genuinità. Anche per questo è convinto di non perdere al televoto che verrà chiuso questa sera.

Alberto Mezzetti è riuscito a stravolgere la percezione del pubblico del GF 2018, dato che all'inizio non era riuscito a rientrare fra i preferiti. Sono in molti a tifare per il Tarzan di Viterbo, ora folle ed euforico, ora profondo e calcolatore. L'impressione dall'esterno è che il concorrente abbia fin troppo chiara la situazione in Casa e di avere una forte intuizione anche sul parere che potrebbe avere il pubblico in questo momento. Alberto ha dimostrato quindi di essere più maturo e responsabile del resto dei concorrenti, riuscendo ad intuire quando esporsi e quando invece ritirarsi. Anche per questo è stato l'unico a individuare subito in Aida Nizar una potenziale alleata in grado di portarlo fino alla vittoria finale. L'errore degli altri gieffini in questo momento è di sottovalutare di molto la capacità di Tarzan di capire come muoversi all'interno del reality. Molto probabilmente se avessero dato più peso ad alcuni suoi punti di vista, molte tensioni si sarebbero potute evitare. Lo dimostra del resto anche la scalata che è riuscito a fare in una sola settimana nella classifica dei papabili alla vittoria finale, realizzata dalle principali case di scommesse. Anche se partito in posizione favorevole, ora Alberto si ritrova a breve distanza dalla sua Aida.

