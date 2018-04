Alberto Mezzetti picchiato da Luigi Favoloso?/ Video, confessione shock di Tarzan (Grande Fratello 15)

Luigi Favoloso ha aggredito fisicamente Alberto Mezzetti? Il Tarzan del Grande Fratello 15 lo ha confessato ad Aida Nizar che è rimasta senza parole

30 aprile 2018 Anna Montesano

Alberto Mezzetti

Il pubblico di Canale 5 è in trepida attesa in vista della nuova puntata del Grande Fratello 15. Mai edizione è stata più discussa, visto quanto accaduto questa settimana. Dure liti, atti che sono stati definiti di vero e proprio "bullismo" e non solo nei riguardi di Aida Nizar. Anche Alberto Mezzetti pare abbia subito addirittura percosse nella Casa e in un momento di buio della diretta (che si stacca a partire dalle 2 di notte e che quindi non è più visibile dal pubblico). Pare, infatti, che il Tarzan del Grande Fratello sia stato picchiato o comunque aggredito fisicamente da Luigi Favoloso. Avrebbe pagato lo scotto di essersi schierato dalla parte di Aida Nizar, ormai tenuta alla lontana da un gruppetto di inquilini e spesso presa in giro da questi.

LE ACCUSE SHOCK DI ALBERTO A LUIGI FAVOLOSO

È stato proprio Alberto a dichiararlo, confidandolo ad Aida Nizar nel corso di una loro conversazione. Tarzan ha infatti confessato di essere stato aggredito fisicamente da Luigi Favoloso nei primi giorni: “Calci, graffi, quando andavo a dormire, mi ha fatto così al viso”, quelli ricevuti dal gieffino nella Casa più spiata d'Italia. Aida Nizar ascolta incredula alla confessione di Alberto, che conferma che le cose siano andate proprio così. Una nuova tegola per il Grande Fratello, che deve già affrontare l'aggressione di Baye Dame nei confronti di Aida. Un episodio che ha già fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello e che potrebbe causare dure conseguenze per Luigi Favoloso, già in bilico per il comportamento avuto nei confronti della spagnola.

ALBERTO HA APPENA CONFERMATO CHE LUIGI GLI HA MESSO LE MANI ADDOSSO

#GF15 pic.twitter.com/zqf1p4eQxS — mine (@liamsfragility) 28 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.