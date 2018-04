Alessia Prete/ Aida Nizar ritenuta responsabile per il malore dei giorni scorsi (Grande Fratello 2018)

Alessia Prete sembra essersi ripresa dal malore avuto nei giorni scorsi al GF 2018. Un problema di lieve entità, che il gruppo però ha subito attribuito alla presenza di Aida Nizar ed allo scompiglio che ha portato nella Casa. Un pensiero che del resto ha avuto la stessa concorrente, dato che sembra sia collegato allo stress e le tensioni subite negli ultimi giorni. Il carattere solare di Alessia sembra infatti scomparso quasi del tutto, anche se la concorrente ha comunicato pubblicamente di voler mettere un freno alle sue attività in comune con il resto del gruppo. I fan si sono preoccupati molto per la concorrente di Volvera, soprattutto perché è stata trasportata fuori dalla Casa in ambulanza, e c'è chi si chiede se il suo malore invece non sia dovuto in realtà a qualche problema d'intestino che ha colpito la ragazza fin dal suo ingresso nel reality. L'umore di Alessia intanto è sotto terra ed anche per questo ha invitato il resto del gruppo a risolvere le tensioni interne in modo pacifico. Secondo la gieffina l'eccessiva pressione mediatica e le continue lotte fra gli altri inquilini della Casa potrebbero aver aumentato la sua capacità di assorbire i malumori altrui.

Alessia Prete, ragazza di cuore

Alessia Prete ha ancora la possibilità di vivere un grande GF 2018, dato che il suo carattere per ora è piaciuto a tutti gli altri partecipanti. E' forse l'unica nella Casa a non aver avuto da ridire apertamente con qualcuno, anche se ha subito nell'ultima diretta le accuse ingiustificate di Filippo Contri. L'eccessiva bontà di Alessia la spinge spesso al centro di situazioni simili, come ha svelato in seguito a Veronica Satti, ed è chiaro che quanto è accaduto abbia posto fine anche alla sua alleanza con Lucia Orlando. Per sua fortuna non si tratta di attriti con concorrenti forti e per questo può dormire sonni tranquilli ancora per un po'. Nei giorni scorsi inoltre era affiorata una certa simpatia fra la ragazza e Matteo Gentili, soprattutto in seguito all'incontro fra il calciatore e l'ex fidanzata Paola Di Benedetto. Una vicinanza che sembra non superare un certo limite, anche se i due si sono confrontati spesso e volentieri sulle reciproche emozioni riguardo a svariate tematiche. La vicinanza con Matteo potrebbe permettere ad Alessia di riuscire ad avere quella marcia in più anche all'interno del reality. La concorrente per ora ha riscosso simpatia anche da casa, ma è ancora troppo nell'ombra.

Le spaccature nella casa

Il GF 2018 potrebbe presto spingere Alessia Prete a prendere una posizione netta di fronte alle spaccature che si sono create nella Casa. Per ora la presenza di Aida Nizar sembra aver portato dalla parte della spagnola solo due concorrenti, ma gli equilbri si romperanno ancora una volta in seguito ai provvedimenti che gli autori intendono prendere. Il carattere della ragazza per ora si adatta ben poco alle dinamiche di gioco imposte dal reality e la torinese farebbe bene a correre ai ripari in tempo record, prima di assorbire in modo scorretto quanto avverrà all'interno della Casa. L'ex Miss ha già dimostrato con il recente malore di non riuscire a reggere determinati aspetti del programma ed ora che diventerà sempre più difficile riuscire a rimanere a galla, potrebbe di nuovo essere colpita da un malessere. Se non fisico di sicuro emotivo. Sono fin troppo le fragillità del suo carattere, che ancora non sono state messe alla prova dagli altri concorrenti. Mentre le quote rosa diventano sempre meno nella Casa, Alessia dimostra di essersi chiusa un po' a guscio. In questo momento invece potrebbe sfruttare la situazione problematica che ha colpito gli altri inquilini per riuscire finalmente ad emergere.

