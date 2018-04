Amici 2018/ Alessandra Amoroso lascia il serale: “Finisce qui una bella esperienza…”, nuovo album in arrivo?

30 aprile 2018 Valentina Gambino

Amici, serale 2018

Alessandra Amoroso ha lasciato il suo ruolo di giurata esterna ad Amici 2018. La cantante salentina lo scorso sabato sera, dopo avere abbracciato l’amica Emma Marrone e Maria De Filippi, si è commossa moltissimo. Che la vincitrice di Amici 8 dovesse lasciare il programma prima del previsto era cosa nota e queste informazioni si conoscevano già dall’inizio del talent in prima serata. Quello che però non conosciamo è il perché: nuovo disco in arrivo? Del resto Sandrina è ferma già da un paio d’anni. Naturalmente è da escludere un nuovo tour, dato che come annunciato prima, non ha pubblicato alcun album nuovo. Alcuni estimatori prospettano anche una sponsorizzazione massiccia all’estero con i lavori passati. Altri fan invece, sperano di vedere la Amoroso chiusa nello studio di registrazione per incidere nuove ed emozionanti canzoni in grado di appassionare gli ammiratori come i principali cavalli di battaglia del passato.

Alessandra Amoroso lascia il serale di Amici

Alessandra Amoroso ha aperto le porte della sua ultima apparizione al serale di Amici, duettando con i ragazzi della Squadra Blu. Successivamente si è riunita all’amica Emma Marrone. Tra di loro infatti, nessun tipo di rivalità ma anzi, una solidissima amicizia che va avanti ormai da molti anni. L’artista salentina, dopo il termine della puntata ha scritto anche un lungo messaggio su Instagram, per ringraziare tutti: “Finisce qui una bella esperienza!!! Io impacciatissima come al solito ma ci ho messo tutta me stessa, credetemi! Grazie Maria per avermi dato questa possibilità cioè, di stare accanto e sostenere dei giovani talenti. non avrei mai avuto il coraggio di giudicarli perché io non sono nessuno e soprattutto non mi sento nessuno anzi appena ho rimesso piede nello studio, mi sono sentita di nuovo quella tuta addosso…” Alessandra ha poi aggiunto: “Faccio un grande in bocca al lupo a tutti loro…fuori c’è un mondo che vi aspetta e delle persone che non vedono l’ora di abbracciarvi! Potete piacere e non ma abbracciate e credete a quelle persone che vi sosterranno e che vi staranno accanto perché saranno LORO LA VOSTRA FORZA! @amiciufficiale grazie a tutti voi! GraZie @bigfamily_of per esserci stati SEMPRE!”.

