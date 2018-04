Angelo Sanzio/ Da vittima a bullo? Anche il Ken italiano contro Aida (Grande Fratello 2018)

Angelo Sanzio, Grande Fratello 2018: il Ken italiano che ha confessato di essere stato vittimi di bullismo, si è apertamente schierato contro Aida Nizar.

Angelo Sanzio, Grande Fratello

Angelo Sanzio era riuscito a conquistare il pubblico del Grande Fratello 15 confessando ad alcuni inquilini - tra cui Luigi Favoloso - la sua difficile adolescenza: “Da quando ho cinque anni sono stato etichettato come il gay della situazione perché facevo danza, col passare degli anni credevo che i miei compagni di scuola cambiassero. E invece sono stato picchiato alle superiori dai bulli, sono stato emarginato e picchiato”, ha raccontato il Ken Italiano durante i primi giorni nella casa. Ma negli ultimi giorni, anche Angelo si è unito al gruppo che ha preso di mira Aida Nizar: Sanzio ha deriso la spagnola per come nuota, ha sentenziato che secondo lui la donna potrebbero essere una tossicodipendente e ha partecipato alle “riunioni” serali per organizzare “scherzi” ai danni di Aida. Sul web, ovviamente, l’atteggiamento di Angelo non è passato inosservato: “Angelo che tanto piangeva per il bullismo ricevuto da ragazzo perché si unisce al teatrino e sghignazza ad ogni battuta velenosa ed infelice su Aida?”, “Caro Angelo, è inutile che oggi dici che tu hai accolto #AidaNizar diversamente, perché già la conoscevi… Ti sei comportato esattamente come tutti gli altri, e cioè disgustosamente. Sei un falso come tutti gli altri e ora vuoi salvare la faccia. Lascia stare!” e “Angelo cerca di fare l'angioletto ora, come se non avesse partecipato in settimana alla situazione creata, anche solo ridendo alle "battute" degli altri”, hanno scritto su Twitter alcuni utenti. (agg. Elisa Porcelluzzi)

Angelo Sanzio vittima di bullismo

Angelo Sanzio è riuscito a riprendersi dal brutto momento vissuto al Grande Fratello 2018. Non è stato facile per il concorrente riuscire a raccontare le proprie esperienze con amore e bullismo, ma ora sembra che sia tutto passato. Angelo dimostra ancora di essere forse uno dei pochi nella Casa a mantenere una certa eleganza nei modi e nelle interazioni con gli altri concorrenti. Anche se è rimasto deluso da certi aspetti del carattere di Aida Nizar, il Ken italiano ha dimostrato di non isolare la spagnola solo per partito preso. E' stato anche uno dei pochi a prendere posizione aperta contro Danilo Aquino, verso cui sta provando una forte sofferenza. Il creatore di profumi e il tecnico romano non sono mai andati troppo d'accordo, ma la recente filippica di Danilo per l'avvicinamento fra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti ha rotto l'equilibrio già precario. Angelo infatti si è schierato contro il concorrente per via della sua decisione di impicciarsi di fatti che non lo riguardano da vicino, ricordandogli senza mezzi termini che dovrebbe essere lui per primo a preoccuparsi quale messaggio fa arrivare a casa. Ken di certo non le manda a dire e si è messo subito in luce per la sua schiettezza, motivo che di contro potrebbe portare Danilo a votarlo già questa sera.

Angelo Sanzio il più amato nella casa?

I concorrenti del Grande Fratello 2018 hanno accolto con grande entusiasmo Angelo Sanzio e finora nessuno ha manifestato qualsiasi tipo di antipatia nei suoi confronti. Il creatore dei profumi ha come punto di forza la capacità di creare belle relazioni sia con gli uomini della Casa sia con le donne, un punto a suo favore in caso di nomination. Abile nell'ascolto e distante dai fragili pregiudizi, è in grado di prendere posizione con chiarezza e coerenza. Valori da non sottovalutare all'interno di un gruppo che crea e disfa alleanze in tempo record. Difficile credere che presto Angelo potrebbe finire al centro di qualche scontro, dato che i suoi modi sono sempre pacati e decisi. Anzi, le sue giornate trascorrono fra un consiglio d'estetica a Veronica Satti ed una risata maliziosa con Baye Dame, senza dimenticare gli abbracci con Matteo Gentili. E' forse il concorrente da cui non ci si aspetta di certo una strategia spietata a sfavore degli altri inquilini della Casa, anche se presto potrebbe rimanere vittima involontaria di un vortice di giochi creati dagli altri gieffini. La buonafede che lo spinge a non giudicare chi ha di fronte prima di averlo conosciuto a fondo, potrebbe compromettere il suo giudizio.

Sarà lui il vincitore?

Angelo Sanzio è riuscito a scalare le quotazioni per il vincitore del Grande Fratello 2018, salendo di qualche punto rispetto alla prima settimana di reality. Le scommesse lo vedono ora in posizione più favorevole, ad un piccolo passo dall'entrare nella rosa dei cinque possibili finalisti. Un vantaggio da non sottovalutare, dato che secondo la Sisal è a pari merito con Mariana Falace e Veronica Satti. La diretta di questa sera potrebbe infatti lasciare trapelare la verità sulla nomination data dalla modella napoletana la settimana scorsa e spingerla nel gradino inferiore. Di conseguenza, Angelo potrebbe acquistare ancora una posizione. Dal punto di vista strategico, il concorrente dovrebbe invece cercare di esporsi di più, raccontando qualche altro particolare sul proprio vissuto e passato. La rivelazione fatta nei primi giorni del programma ha colpito di certo il pubblico, ma c'è ancora molto da scoprire dal Ken italiano. Soprattutto alla luce dei tanti interventi fatti per cambiare il proprio aspetto fisico, unico fattore che per ora fa inarcare ancora qualche sopracciglio ad alcuni telespettatori. Alla luce delle tensioni avvenute nella Casa, Angelo potrebbe invece emergere grazie alla propria sincerità e bontà e riuscire ad abbattere gli ultimi muri del pubblico.

