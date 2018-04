Arrivano i prof, con Claudio Bisio / Da domani al cinema il film con Rocco Hunt e Lino Guanciale, trama e cast

Da domani al cinema "Arrivano i prof", il film con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt su un liceo tristemente noto per la sua percentuale di bocciature

30 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Rocco Hunt in una scena del film (Facebook)

Domani, martedì 21 maggio, nelle sale italiane Arrivanoi prof, il nuovo film diretto da Ivan Silvestrini che vede nel cast attori del calibro di Claudio Bisio, Lino Guanciale e Alessio Sakara. La pellicola, che esce in un periodo in cui il dibattito sul divario docente-studente continua ad animarsi, narra la storia del liceo Alessandro Manzoni, che con il 12% di promozioni all'attivo ogni anno è considerato l'istituto peggiore d'Italia. Deciso a cambiare le sorti della sua scuola, il Preside (interpretato da Andrea Pennacchi) decide di prendere una decisione rivoluzionaria, stravolgendo il corpo docenti e reclutando, fra quelli a disposizione, i peggiori insegnanti in circolazione. È così che nel chiacchieratissimo liceo faranno il loro ingresso il professor Curatolo (Claudio Bisio), il professor Cioncoloni (Lino Buanciale) e il professor Fanfulla (Maurizio Nichetti), che dovranno rimboccarsi le maniche e portare la percentuale di promozioni a un livello pari al 50%.

NEL CAST ANCHE ROCCO HUNT

Saranno sette i professori che ad Arrivano i prof saranno reclutati dal preside del liceo Alessandro Manzoni per risollevare le sorti degli alunni dell'istituto: il nuovo corpo docenti, che seguirà un progetto rivoluzionario, dovrà dare vita a un metodo di insegnamento innovativo in grado di portare la percentuale di promozioni a un livello pari o superiore al 50%. Riusciranno il timido professore di storia Cioncoloni (Claudio Bisio) e il pigro insegnante di matematica Locuratolo (Lino Guanciale), assieme agli altri cinque svogliati docenti a risollevare le sorti degli allievi della scuola? Le prime anticipazioni, condivise da TgCom24, rivelano che con l'arrivo dei nuovi professori, i ragazzi dell'istituto saranno travolti da un vero e proprio ciclone e cominceranno ad avvertire che, nonostante i metodi discutibili, a quegli insegnanti così strampalati in fondo importa qualcosa di loro. Fra gli attori del cast segnaliamola presenza di Rocco Hunt, che oltre ad avere un ruolo nel cast degli studenti è l'autore della colonna sonora del film.

