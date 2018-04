Asia Argento querela Filippo del Grande Fratello 2018/ "Una zo***la con la faccia da cane"

Asia Argento infastidita da una delle dichiarazioni dei ragazzi del Grande Fratello, Filippo, che seduto in giardino dice la sua sull'attrice senza usare mezzi termini.

30 aprile 2018 Hedda Hopper

Asia Argento

Questo Grande Fratello 2018 non se ne sta facendo scappare una e i suoi concorrenti stanno dando il meglio e il peggio già in pochi giorni. A due settimane dall'inizio del programma abbiamo assistito a baci, litigi e quelle che tutti definiscono già delle vere e proprie violenze, cosa mancava ancora? Un tradimento (non sappiamo bene se non ci sia già stato) e una querela. Proprio quest'ultima è ufficialmente arrivata oggi da parte di Asia Argento che ha deciso di sporgere denuncia contro uno dei concorrenti di questa edizione, ovvero Filippo. Il giovane non solo deve andare contro il volere della sua "fidanzatina" ma ha avuto modo di commentare il fisico e il volto dell'attrice "rea" di essere tale solo per via del suo nome e per suo padre che le ha aperto le porte del cinema senza bisogno di mostrare un vero e proprio talento.

LA QUERELA DI ASIA ARGENTO

Fin qui si potrebbe trattare di una propria opinione su cui passare sopra ma è il modo in cui Filippo ha parlato del fisico e del volto di Asia Argento che ha spinto l'attrice a denunciarlo. A quanto pare, proprio nel pomeriggio, Filippo si trovava in giardino con gli altri e proprio quando in si parlava di Lucia Bramieri e di quanto lei assomigliasse ad Asia Argento, ecco partire l'affondo di Filippo che avrebbe detto di lei: “Una zo**la con una faccia peggio di un cane” e ancora “Asia Argento è Asia Argento per il nome“. La cosa non è andata giù al'attrice che proprio dal suo profilo Twitter ha scritto "Querela numero 15". Il gieffino è stato denunciato per calunnia dall'attrice, gli sarà comunicato questa sera in casa?

L’attrice ovviamente non ha preso bene queste offese ed ha deciso di denunciarlo per calunnia.

© Riproduzione Riservata.