BASIC/ Su Rete 4 il film con John Travolta e Connie Nielsen (oggi, 30 aprile 2018)

Basic, il film thriller in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, alla regia John Mc Tienam. La trama del film nel dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rete 4

JOHN TRAVOLTA NEL CAST

Basic, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 23,35. Una pellicola di genere thriller che è nata da un'idea di James Vanderbilt, che ne ha curato anche la sceneggiatura, Basic annovera tra i suoi protagonisti attori del calibro di John Travolta, Connie Nielsen, Samuel L. Jackson, Timothy Daly, Giovanni Ribisi, Brian Van Holt e Taye Diggs. A dirigere la pellicola è John McTiernan, noto regista americano già celebre per aver diretto film come Predators e Rollerball. Basic rappresenta il suo ultimo lavoro cinematografico. Protagonista della trama di Basic è Tom Hardy, ex membro dell'esercito statunitense che ha abbracciato la carriera di agente di polizia. Dovrà indagare su un intricato caso relativo alla sparizione di un sergente e del suo intero gruppo di reclute. Tom Hardy è stato interpretato da John Travolta, noto a livello internazionale per le sue magistrali performance attoriali in film come Pulp fiction e Greese. Ma ecco la trama delfilm nel dettaglio.

BASIC, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il Sergente Nathan West sembra sparito nel nulla assieme al suo gruppo di commilitoni. Ad indagare sul caso è Tom Hardy, agente federale su cui il colonnello Styles ripone grandi speranze. Il sergente West era impegnato in un'operazione d'addestramento a Panama, quando il suo intero gruppo è stato sorpreso da un violento uragano. I superstiti sono solo due e per giunta rifiutano di collaborare con gli inquirenti per chiarire quanto accaduto. Intanto Hardy scopre che l'intero incidente è stato ideato da Stanley assieme ai due sopravvissuti. Il loro scopo sarebbe stato quello di far entrare un cospicuo quantitativo di droga negli States, in combutta con un pericoloso cartello della droga noto come Sezione 8. In un'accesa colluttazione tra Hardy e Stanley, l'agente Julia Bourne neutralizza il colonnello corrotto, salvando la vita di Hardy. Nel finale si scopre che in realtà, la sezione 8 altro non è che un gruppo di agenti federali sotto copertura guidati dallo stesso Hardy e composto dal sergente Nathan West e dal resto di militari apparentemente scomparsi a Panama. L'intera operazione era stata organizzata per mettere alla prova Julia Bourne, alla quale Hardy propone di unirsi alla sezione 8.

