Barbara d’Urso/ Entrerà nella casa per comunicare i provvedimenti disciplinari (Grande Fratello 2018)

Barbara d’Urso si prepara a condurre la terza puntata del Grande Fratello 2018. La conduttrice comunicherà ai concorrenti i provvedimenti disciplinari. Il pubblico sarà soddisfatto?

Barbara d'Urso

Barbara d'Urso ha ricevuto un'ondata di polemiche da parte dei fan del GF 2018, per via del caso Baye Dame. La conduttrice ha già annunciato in questi giorni nei suoi programmi pomeridiani di aver richiesto agli autori del reality di prendere seri provvedimenti e ha supportato l'hashtag lanciato sui social #Iononcisto. Purtroppo il comunicato letto ai concorrenti non è stato capito, tanto che in molti sono sicuri che in realtà le conseguenze verranno pagate da Aida Nizar. Barbara ha preferito non esporsi più di tanto riguardo a quanto avvenuto nella Casa, sia per non togliere visibilità alla diretta di questa sera sia per evitare di dover sollevare polemiche in altri contesti. Ed è proprio questo che molti telespettatori non hanno gradito: ai loro occhi la conduttrice avrebbe dovuto prendere di petto nell'immediato quanto accaduto. E soprattutto non attendere così tanti giorni prima di risolvere la situazione che si è creata nella Casa. I social sono impazziti e in tanti aspettano di scoprire non solo che cosa succederà ai concorrenti che hanno attaccato Aida, ma anche come la timoniera del programma sceglierà di gestire la cosa. Del resto la d'Urso si è sempre fatta portavoce per la lotta contro la violenza sulle donne e dovrà dimostrare agli occhi del pubblico di essere coerente. Nella puntata di ieri di Domenica Live la conduttrice ha anticipato che sarà lei a informare i "suoi" ragazzi dei proveddimenti discplinari: "Entrerò nella Casa per comunicarlo ai concorrenti. Inizierò così la puntata".

Barbara d'Urso tra Luigi Favoloso e Veronica Satti

I ritmi serrati imposti dal GF 2018 e dagli altri programmi non lasciano spazio a Barbara d'Urso di riposarsi troppo. Per questo subito dopo aver terminato la diretta di Domenica Live, la conduttrice è dovuta correre a prendere il treno per raggiungere l'altra location e prepararsi alla diretta di questa sera. La vediamo di corsa mentre si trova in stazione, dimostrando la propria grinta e forza nel gestire una situazione così complicata dal punto di vista lavorativo. Un simpatico video pubblicato sul suo profilo social sottolinea i punti di forza della timoniera, che ha di certo il merito di riuscire a gestire tre diversi programmi nell'arco di sette giorni e diverse redazioni. Clicca qui per vedere il video di Barbara d'Urso. Sono tanti i punti cruciali che Barbara d'Urso si prepara ad affrontare in diretta e che non riguardano necessariamente il caso Baye Dame. La conduttrice ha infatti annunciato l'entrata a sorpresa di qualcuno nella Casa, che dovrà risolvere alcune tensioni con uno dei concorrenti. E non solo, perché a Domenica Live ha discusso anche del recente rapporto fra Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, promettendo di annunciare al primo la decisione di Nina Moric di interrompere il loro fidanzamento. In arrivo anche un nuovo ciclone che si abbatterà su Veronica Satti, per via delle ultime dichiarazioni del padre Bobby Solo.

Barbara d'Urso attende l’amore

Barbara d'Urso sogna ancora l'amore, lontano dall'attenzione mediatica che ha scatenato il GF 2018. Durante la puntata di ieri di Domenica Live, la conduttrice ha ospitato fra gli altri anche Barbara De Rossi e il suo fidanzato. Una storia particolare nata fra membrane cellulari contro la calvizie ed alcuni scherzi positivi del destino, che ha creato non poca amarezza nella timoniera. La d'Urso infatti sogna ancora l'amore ed anche se è sicura di voler essere ancora single, è evidente il suo desiderio di vivere una relazione magica. Ad affermarlo è stata proprio la diretta interessata all'attrice, nell'ascoltare quanta magia ci sia stata nell'incontro fra la De Rossi e l'imprenditore. Barbara ha voluto inoltre prendere le distanze contro lo scetticismo di Alessandro Cecchi Paone riguardo al possibile contatto fra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Di fronte ad ospiti che affermano di aver avuto esperienze paranormali, fra cui Sandra Milo, la conduttrice ha infatti ribadito di credere fortemente nell'energia. E anche nella possibilità che alcune persone siano più ricettive rispetto ad altre, in grado di captare un mondo sotterraneo che la scienza rigetta.

