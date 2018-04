Baye Dame Dia/ Sarà squalificato o solo messo in punizione? (Grande Fratello 2018)

Dopo la violenta lite con Aida Nizar per il tiramisù, il web ha chiesto a gran voce la squalifica di Baye Dame Dia dal Grande Fratello 2018. Il concorrente lascerà il reality?

Baye Dame Dia

Baye Dame Dia scoprirà presto quale sarà la decisione del GF 2018. L'aggressione ad Aida Nizar da parte dell'italo-senegalese ha sollevato non poche polemiche e sulla faccenda è intervenuto persino il telefono rosa, su richiesta dei telespettatori. Il pubblico italiano si aspetta che questa sera venga assegnata una punizione esemplare a Baye, dato che il suo comportamento è stato inaccettabile sotto ogni punto di vista. Sembra però che il concorrente abbia realizzato solo nelle ultime ore che quanto è avvenuto gli potrebbe costare l'eliminazione. Lo ha rivelato in seguito all'ultimo sbotto di rabbia, che anche se collegato ad Aida, non lo ha visto protagonista di una nuova aggressione. Il concorrente si è scagliato infatti contro gli altri componenti della Casa perché non ha tollerato vederli ridere e scherzare con la spagnola, quando fino a poche ore prima Aida gli avrebbe detto delle parole brutte. In particolare si è scagliato contro Veronica Satti, che ha accusato di finto buonismo, così come con chi ha permesso alla spagnola di essere di nuovo protagonista della scena. Il tutto si è concluso con un'auto-esclusione di Baye nella piscina della Casa, dove ha manifestato persino il desiderio di uscire. Sembra inoltre che abbia intenzione di denunciare la spagnola per alcune parole pesanti che gli ha detto, come 'tornatene in Senegal'.

Consapevole di essere a rischio eliminazione

Il percorso di Baye Dame Dia al GF 2018 finirà quasi con certezza questa sera. Il pubblico è fin troppo arrabbiato nei confronti del concorrente, che riuscirà a risollevarsi con estrema difficoltà. Nelle ultime ore ha dimostrato di avere una certa consapevolezza riguardo al destino che lo attende, anche se per la maggior parte della settimana ha dato per scontato che in realtà i provvedimenti verranno presi contro Aida Nizar. Un quadro che hanno dipinto anche altri concorrenti, che ignorano ancora che cosa sia accaduto all'esterno della Casa. La situazione è diventata fin troppo problematica, anche se una piccola fetta di pubblico non fa sconti a nessuno: sui social alcuni commenti parlano di responsabilità condivise fra tutti i concorrenti. Anche per quanto riguarda Aida, accusata di fare un gioco identico e più sottile e forse per questo meno intuibile agli occhi di tanti. Danilo Aquino intanto ha già manifestato la propria solidarietà all'amico: è pronto a lasciare la Casa a sua volta. Andrà davvero a finire così?

La posizione degli amici

Gli amici di Baye Dame Dia hanno cercato in questa settimana di avere un confronto con gli autori del GF 2018. Chi gestisce la sua pagina Facebook ha infatti deciso di chiudere i battenti a causa dei tanti insulti ricevuti e allo stesso tempo ha svelato l'impossibilità di intervenire in qualsiasi salotto televisivo a favore del concorrente. Subito dopo la pagina aperta per sostenere Baye Dame è stata oscurata per impedire agli haters di continuare a manifestare il loro odio. Se i provvedimenti presi contro il concorrente saranno esemplari, la produzione invece dovrebbe impedirgli di partecipare alle discussioni in studio. Un trattamento che in passato è stato riservato ad ogni espulso. La volontà del gieffino di voler denunciare Aida Nizar potrebbe di contro spingerlo a cercare altre strade per manifestare il proprio pensiero. Difficile però che gli verrà data la possibilità di portare avanti la sua causa in altri salotti televisivi, soprattutto se vorrà evitare una nuova gogna pubblica. Intanto sono molti i telespettatori stranieri ad aver preso le distanze da Baye e dall'aggressività dimostrata con la spagnola.

