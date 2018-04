CRISTIANO MALGIOGLIO/ Si schiererà con Aida Nizar o con Baye Dame? (Grande Fratello 2018)

Cristiano Malgioglio chiederà che vengano presi provvedimenti contro Baye Dame? L'opinionista contro l'eccessiva aggressività del concorrente del Grande Fratello.

30 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio lo aveva promesso fin dall'inizio della sua nuova esperienza al Grande Fratello. Lui non sarebbe stato il classico opinionista, non solo perché sarebbe anche entrato nella Casa, ma soprattutto perché voleva sentirsi libero di esprimere ogni suo pensiero. Una promessa che ha mantenuto fin dai primi giorni del reality show, tenendo sotto controllo i comportamenti dei vari concorrenti. Uno di loro, in particolare, ha attirato la sua attenzione a causa di dichiarazioni e gesti assolutamente fuori luogo. Baye Dame qualche giorno fa ha litigato pesantemente con Aida Nizar, accusandola di avere preso una fetta di torta prima che essa venisse spartita tra i vari inquilini. Ma le parole di Baye Dame non sono affatto piaciute a Malgioglio, che si è espresso su Instagram, scrivendo: "Baye troppo aggressivo... non mi piace affatto ......usa troppo bullismo contro Aida . E questo io personalmente non glielo permetto. Attenzione di non dare messaggi sbagliati".

CRISTIANO MALGIOGLIO LASCIA IL PROGRAMMA?

A poche ore di distanza dal suo post pubblicato su Instagram, hanno cominciato a diffondersi sul web i sospetti su un possibile abbandono di Cristiano Malgioglio. L'opinionista del Grande Fratello non avrebbe affatto gradito l'aggressività di Baye Dame e non intenderebbe soprassedere a quanto accaduto, chiedendo a Barbara d'Urso di prendere immediati provvedimenti contro il concorrente. A riportare la notizia è stato il giornalista Alessandro Poeta che in un tweet ha scritto: "Boom, Malgioglio minaccia di abbandonare il reality se non saranno presi provvedimenti immediati contro Baye Dame!!" Ad informarlo di questa drastica decisione sarebbe stato lo stesso paroliere nel corso di un colloquio telefonico. La puntata in onda questa sera su Canale 5 sarà quindi decisiva anche da questo punto di vista, grazie alla quasi certa analisi di quanto accaduto da parte della stessa Barbara d'Urso.

IL PAROLIERE ENTRA NELLA CASA

In attesa di capire se Cristiano Malgioglio deciderà di soprassedere alle dichiarazioni di Baye Dame o se metterà Barbara d'Urso davanti ad un ultimatum, il percorso dell'opinionista del Grande Fratello comincia a farsi più chiaro. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nell'ultimo numero in edicola, ha infatti confermato che Queen Malgy diventerà sempre più protagonista nelle puntate di maggio del reality show, entrando spesso nella casa e ballando e cantando con i ragazzi. L'obiettivo? Non solo divertire il pubblico da casa con la sua incredibile simpatia, che già lo ha reso il vincitore morale del Grande Fratello Vip 2, ma anche cantare il suo nuovo singolo che si preannuncia come il possibile tormentone dell'estate 2018. Per divertirsi insieme ai gieffini, avrà però bisogno di togliersi più di qualche sassolino nella scarpa a partire proprio dalla sempre più complessa querelle con Baye Dame...

© Riproduzione Riservata.