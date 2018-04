Danilo Aquino/ Il romano è tranquillo, ma il web chiede la sua squalifica (Grande Fratello 2018)

Danilo Aquino continua a deridere Aida Nizar. Il popolo del web chiede a gran voce la sua squalifica dal Grande Fratello 2018 per il trattamento riservato ad Aida Nizar.

Danilo Aquino, Grande Fratello 2018

Danilo Aquino continua a deridere Aida Nizar e il pubblico del Grande Fratello 15 chiede a gran voce la sua squalifica. Il romano, che crede di piacere molto al pubblico, non ha capito la gravità di quanto fatto contro la concorrente spagnola: “Comunque è stata troppo bella la scena in cui Baye alitava in faccia a quella. Quando vado in studio da Barbara le chiedo di rivedere il video, sai che risate”, ha detto commentando la lite per il tiramisù tra i due inquilini. Danilo non può certo immaginare che sui social è in corso una vera campagna contro di lui, Luigi e Baye: “Stasera spero veramente che vengano presi i giusti provvedimenti non solo verso Baye Dame ma anche Luigi e Danilo. Se ciò non accadrà stasera per me è l'ultima puntata” e “Finalmente è lunedì e nn vedo l'ora di sentire Barbarella che dice a Danilo Luigi Baye. Ragazziiii senza con il cuore (non ve lo meritate) siete squalificati che schifo fate!”. Nella casa, invece Danilo è certo che sarà Aida a essere squalificata: “Se ve ricordate il comunicato e pensate a ciò ch'è successo gli scorsi giorni non ci vuole un genio a capire che oltre le nomination domani sera Aida e Alberto rischiano d'uscì”. Su Twitter un utente ha commentato: “I bulli non hanno capito assolutamente NIENTE”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

DANILO CONTRO LUIGI PER PATRIZIA

Danilo Aquino è riuscito a fare un passo indietro nell'ultima settimana al Grande Fratello 2018. Il tecnico romano ha ammesso di aver travisato i comportamenti di Mariana Falace, in seguito alla discussione avvenuta nell'ultima diretta. In realtà Danilo ha svelato di aver fatto tutto per togliere la modella da una brutta situazione, senza ricordare che lui per primo era finito al centro delle polemiche per una sua presunta omofobia. Lo scontro in diretta gli ha permesso di stringere ancora di più il legame con Baye Dame, ma al tempo stesso si è allontanato da quello che viene considerato il leader del gruppo. Luigi Favoloso non ha gradito infatti che il tecnico si sia impicciato in un episodio che non lo riguardava da vicino, ovvero il fatto che il napoletano abbia trascorso la notte nello stesso letto di Patrizia Bonetti. L'intento di Luigi era di far passare tutto come qualcosa di amichevole, ma le critiche sollevate da Danilo non hanno fatto altro che calcare la mano su qualcosa che per il napoletano non esiste. Solo Matteo Gentili si è schierato dalla parte del romano: il resto della Casa ha ricordato invece a Danilo che non era autorizzato ad invadere un confine così intimo dell'esperienza gieffina degli altri due concorrenti.

FAVORITO, MA DEVE ANCORA EMERGERE?

Il Grande Fratello 2018 non ha ancora permesso a Danilo Aquino di emergere rispetto al resto del gruppo. Considerato fra i super favoriti, agli occhi del pubblico ha perso diversi punti per il suo modo di fare troppo aggressivo. La sua propensione a dire spesso parolacce non lo rende di certo simpatico ai fan del reality, che spesso sui social si sono lamentati del concorrente. La recente lite con Luigi Favoloso potrebbe averlo spinto inoltre fra le antipatici della Casa: Angelo Sanzio e Mariana Falace non hanno nascosto di non fidarsi del suo modo di fare. Persino Lucia Bramieri ha sottolineato come spesso Danilo sia pesante, sempre attento a chiarire fino allo sfinimento ed a ripetere le stesse cose più volte. Questo tipo di atteggiamento lo avrà forse avvicinato a Matteo Gentili e Baye Dame, ma potrebbe creare terra bruciata attorno a lui. Il suo voler sindacare su ogni comportamento degli altri inquilini alla lunga potrebbe stancare qualcuno: lo dimostra quanto accaduto in questi giorni con il fidanzato di Nina Moric.

SARÀ LUI IL VINCITORE?

Fino ad ora i bookmakers hanno dato per vincitore Danilo Aquino: la possibilità che possa arrivare in finale al Grande Fratello 2018 è ancora molto alta, ma il comportamento del romano sta creando malcontento negli ultimi giorni. E non solo per i telespettatori, che non sopportano le sue continue parolacce e 'crudità', ma anche per gli altri inquilini della Casa. In tanti hanno preso le distanze da Danilo, anche se non viene di certo messo alla berlina come accaduto con Aida Nizar. Il romano non riesce a conquistare con il suo modo di fare ed il suo voler mettere becco in qualsiasi fatto accada fra le quattro mura di Cinecittà inizia ad andare stretto a molti. La prima settimana lo aveva visto fin troppo amicone di tutto il gruppo, ma in seguito agli ultimi attacchi sembra che in molti abbiano iniziato a prendere le distanze. Soprattutto le quote rosa della Casa: anche se potrebbe rimanere fra i favoriti del pubblico, dato il malumore sollevato dal resto del gruppo, il tecnico potrebbe finire presto in nomination per volere dei compagni.

