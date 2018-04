EMMA MARRONE E NADIA TOFFA INSIEME IN UNA FOTO / L'inviata delle Iene: "Non cambiare mai"

Emma Marrone e Nadia Toffa si sono lasciate immortalare in una foto nel corso della diretta delle Iene. Nello scatto sui social il tenero botta e risposta

30 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Emma Marrone

C'è una foto che nelle ultime ore ha conquistato i cuori del popolo dei social: è quella che immortala Nadia Toffa ed Emma Marrone, insieme nello studio che ieri sera ha ospitato la diretta delle Iene. "Io dico che @real_brown è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ci fosse bisognerebbe inventarla! Emma grazie di essere come sei. Non cambiare mai", si legge nella didascalia che la nota inviata di Italia Uno ha scelto per accompagnare lo scatto condiviso su Instagram. L'immagine, in particolare, ritrae le due protagoniste strette in un abbraccio, mentre Emma Marrone, sorridendo, avvicina il volto di Nadia Toffa a sé. La foto, che racconta una storia di stima e complicità tutte al femminile, sui social ha già conquistato quasi 120 mila like, complice anche il tenero botta e risposta che le due protagoniste si sono scambiate nelle ultime ore sui social.

LA RISPOSTA DI EMMA MARRONE

Sono parole piene di affetto e di stima quelle che Emma Marrone, protagonista ieri sera nel programma di Mediaset, ha riservato alla padrona di casa Nadia Toffa: "Grazie agli amici de Le Iene per questa serata straordinaria", si legge infatti sui social, "un bacio immenso a questa donna straordinaria, un raggio di sole, una forza della natura. Tanta stima e tanto tanto amore". Nel messaggi di Emma Marrone traspare tutta la stima nei confronti di colei che qualche settimana fa, tornando sulle scene, ha annunciato di aver combattuto contro un tumore: Nadia Toffa, infatti, continua a combattere la sua guerra contro la sua malattia, una battaglia che racconta giorno per giorno, attraverso le immagini che condivide sul suo profilo ufficiale: "Non vi nascondo che ci sono stati momenti molto difficili, ma non c’è niente di cui vergognarsi", ha rivelato di recente la conduttrice in uno degli scatti pubblicati su Instagram. Se vi siete persi la foto che immortala le due protagoniste, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.