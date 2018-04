Espulsioni Grande Fratello 15/ Chi uscirà? Sanzioni e rivolta: tutti con Baye Dame ma Barbara d’Urso è chiara…

30 aprile 2018 Valentina Gambino

Espulsioni Grande Fratello 15, chi uscirà?

Tempo di rivolta nella Casa del Grande Fratello 2018? Barbara d'Urso non ha dubbi e stasera prenderà i provvedimenti che il pubblico ha richiesto a grande voce nel corso di queste giornate. Dopo lo squallido bullismo attuato da Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso ai danni di Aida Nizar, con molta probabilità i due gieffini verranno espulsi dal reality show. La ruspante conduttrice napoletana, nel corso di Domenica Live andata in onda ieri, ha aperto una breve parentesi: “[…] sono 10 anni contro qualsiasi tipo di violenza soprattutto nei confronti delle donne, perché quella è violenza. È violenza verbale, quasi violenza fisica […] il Grande Fratello è d’accordo con me nel prendere dei provvedimenti, provvedimenti che scoprirete domani sera […] metterò al corrente i ragazzi di quello che hanno fatto, non solo Baye”, ha confidato. Ed infatti, nel corso del programma domenicale, Carmelita ha parlato del GF ma, come volevasi dimostrare non ha voluto indugiare troppo sullo spinoso argomento annunciando che ne parlerà immediatamente ad inizio puntata.

Baye Dame chiede l’espulsione di Aida Nizar

“Scusate, preferisco non parlarne adesso perché se ne parlo adesso sono talmente arrabbiata da quattro giorni per questa cosa, perché il Grande Fratello deve essere un gioco e nel gioco ci sta tutto, ma su questo io non ci sto e quindi lunedì sera partirò così”, ha continuato Barbara d’Urso durante Domenica Live andata in onda ieri. Questa sera, il terzo appuntamento con il Grande Fratello 2018 si presenta già ricchissimo di colpi di scena. Nonostante la quasi certa espulsione di Baye Dame e Luigi Mario Favoloso, i ragazzi credono invece che a venire squalificata sia Aida Nizar, sfiorando letteralmente il paradosso. “Ragazzi Aida se domani non dovesse venire espulsa vuol dire che è o raccomandata o è raccomandata”, ha sbottato Baye Dame. Poi ha proseguito: “Aida ha detto ‘Tornatene in Africa perché puzzi, mi ha detto che puzzo! Quando l’ho detto al Grande Fratello mi hanno risposto di aspettare e sopportare. La squalificano ragà”. La spagnola però, in merito questo aspetto è stata assolutamente precisa: “Per quale motivo se lo dico ad Alberto va bene se lo dico a Baye Dame è razzismo? Perché è nero? Io vedo una persona non il colore della pelle, se puzza, puzza!”.

Il Grande Fratello chiede a tutti di fare le valigie

Nel frattempo, nella Casa del Grande Fratello 15 si sente odore di rivolta. Secondo Bubino Blog, ci potrebbero essere dei subdoli progetti in cantiere. La segnalazione di una utente che seguiva la diretta di Mediaset Extra infatti, ha tracciato ancor di più i contorni dell’assurdo. “Se lunedì esce Baye, tutti usciranno con lui. Se lo sono promessi! Precisamente Baye ha detto che, se esce lui, danno un cattivo esempio perché oggi Aida ha detto tornatene in Senegal, puzzi, etc. e non ha chiesto scusa. Lucia ha detto se esci tu, esco anche io. Danilo idem, e anche gli altri del gruppo”, si legge. Ed intanto pare che la produzione del reality show non voglia essere affatto clemente con loro ed infatti, così come riporta il buon Fabiano di BitchyF: “Prima la dichiarazione di Barbara d’Urso contro Baye Dame, ora l’annuncio ufficiale del Grande Fratello: tutti i ragazzi devono fare le valigie”. Le probabili espulsioni potrebbero essere anche più di due? Tutti sono concordi con i nomi di Baye Dame e Luigi Favoloso ma si è avanzato più volte anche il nome di Danilo. A questo punto, munitevi di popcorn in attesa della diretta di stasera

