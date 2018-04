FULL METAL JACKET/ Su Iris il film con Matthew Modine e R. Lee Ermey (oggi, 30 aprile 2018)

Fulll metal Jacket, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Matthew Modine, R. Lee Ermey e Vincent D'Onofrio, alla regia Stanley Kubrick. Il dettaglio.

30 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Iris

NEL CAST MATTHEW MODINE

Fulll metal Jacket, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 23,50. Iris dedica la sua seconda serata ad un grande classico del cinema contemporaneo. Stiamo parlando di Fulll metal Jacket, film d'azione drammatico che andrà in onda a partire dalle 23,50. Si tratta di uno dei capolavori cinematografici diretti dal maestro Stanley Kubrick, già reso celebre da altri grandi successi internazionali come Arancia Meccanica. L'intera trama è stata ispirata dall'opera biografica scritta da Gustav Hasford, giornalista d'assalto ed ex militare dell'esercito americano. Ad interpretare il personaggio protagonista JT Davis è Matthew Modine, attore cinematografico americano reso celebre proprio da questo ruolo. La sua carriera è poi proseguita con interpretazioni di prestigio in film come Little Fish, Strange Pond, Transporter Extreme, Le Divorce - Americane a Parigi, Il cavaliere oscuro - Il ritorno e Soldado, che uscirà nel 2018 con la regia di Stefano Sollima. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FULL METAL JACKET, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il generale Hartman sta addestrando un gruppo di reclute in una caserma situata nella Carolina del Sud. L'uomo utilizza metodi poco ortodossi, trattando i militari alla stregua di animali da macello, col solo fine di trasformarli in soldati modello, pronti a tutto pur di annientare il nemico sul campo. Tra le reclute spiccano Joker, Cowboy e Palla di Lardo. Joker, che aspira a diventare un giornalista, viene preso in simpatia da Hartman che gli affida l'arduo compito di sorvegliare Palla di Lardo, così da facilitarne l'addestramento. Quando Palla di Lardo, però, fa nuovamente indispettire Hathman, quest'ultimo punisce l'intero gruppo di reclute. Quella stessa notte Palla di Lardo viene sonoramente picchiato dai suoi colleghi, stanchi dei suoi comportamenti indisciplinati. L'indomani l'indole della reclute malmenata cambia radicalmente. Trascorrono alcuni giorni e Palla di Lardo, in preda al delirio, spara ad Hartman e poco dopo si suicida. Intanto Joker e il resto della compagnia partono per il Vietnam, pronti ad affrontare le atrocità della guerra.

© Riproduzione Riservata.