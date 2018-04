Filippo Contri/ Sarà eliminato? La storia con Lucia Orlando è solo strategia? (Grande Fratello 2018)

Filippo Contri, stasera potrebbe essere eliminato. Crescono di bubbi sulla storia d'amore con Lucia Orlando, è solo una tattica per evitare di lasciare la Casa? (Grande Fratello 2018)

Filippo Contri, Grande Fratello 2018

Filippo Contri sta vivendo la sua storia d'amore al Grande Fratello 2018, ma la situazione non è facile per il gieffino. Non si tratta solo di gestire il suo rapporto con Lucia Orlando, anche se i due ragazzi si sono auto-esclusi dal resto del gruppo. Negli ultimi giorni Filippo ha fatto diverse pressioni a Lucia perché ricreassero uno spazio intimo che permettesse alla loro coppia di avere un po' di privacy, ma la storia della tenda non è andata giù alla commessa romana. Facile comprendere che la convivenza notturna fra maschi e femmine, possibile solo da qualche giorno, avrebbe spinto il Superbono a fare dei passi significativi. Lucia però ha le idee molto chiare ed ha respinto la proposta di Filippo, sottolineando di non voler mostrare certi lati di sé durante il periodo di permanenza nella Casa. Dopo tutto i genitori della commessa la seguono in tv e non vuole dare loro un dispiacere. Sembra però che Filippo sia tornato sul discorso parecchie volte, tanto che Lucia ha dovuto dare uno stop alla confronto in modo deciso. Il tentativo del romano di risolvere tutto con un abbraccio e un bacio ha incontrato il muro da parte della ragazza, sicura di poter sbollire la rabbia da sola. Il primo litigio della coppia ha dato modo anche agli altri concorrenti di discutere della loro relazione: per Simone Coccia Filippo sta ancora seguendo un gioco ben preciso, così come Alberto Mezzetti. L'unica a credere alla sincerità del suo comportamento è solo Lucia.

ANCHE LUI CONTRO AIDA NIZAR

Il Grande Fratello 2018 non ha permesso a Filippo Contri di mostrare appieno la sua personalità. Anche se non è stato nel gruppo attivo che ha attaccato Aida Nizar, rientra comunque fra chi ha riso delle angherie degli altri e per questo agli occhi dei telespettatori comunque colpevole. Considerando il suo percorso personale all'interno del reality possiamo invece notare delle forti lacune. Lo stesso Valerio Logrieco ha sottolineato ieri a Domenica Live che Filippo si sia mostrato in modo diverso durante l'esperienza al Grande Casale. E questo fa supporre che la presenza di Lucia Orlando tenga in qualche modo a freno il ragazzo, che forse non si sente del tutto a suo agio per la paura di perdere la commessa. L'unico cambiamento visto nel corso di questa settimana riguarda la tendenza del Superbono di spegnere i focolai in corso. E' stato infatti fra i primi a cercare di far ragionare Baye Dame in seguito all'ultimo sbotto di rabbia contro Aida. In un clima sempre più teso, questo modo di rapportarsi agli altri concorrenti potrebbe fare la differenza nella Casa. Il dubbio tuttavia è che Filippo possa diventare di nuovo impulsivo e facile alla rabbia in assenza di altri inquilini più fumantini.

SARÀ ELIMINATO STASERA?

Il percorso di Filippo Contri al Grande Fratello 2018 potrebbe concludersi questa sera. Sembra che l'amore scoppiato fra il Superbono e Lucia Orlando non abbia attirato il pubblico, sempre più concentrato sulle aggressioni verbali nei confronti del gruppo ai danni di Aida Nizar. Quanto accaduto tuttavia potrebbe regalare a Filippo la possibilità di rimanere ancora nella Casa, dato che i provvedimenti presi dagli autori potrebbero salvarlo dall'eliminazione. Se il Superbono dovesse avere una seconda possibilità, dovrebbe concentrarsi però nel creare delle relazioni che non riguardano Lucia Orlando. I due ragazzi per ora si sono isolati ed hanno fatto un piccolo gruppo a parte, forse sicuri entrambi di dover abbandonare il programma. La strategia di Filippo dovrebbe quindi cambiare in caso di riscontro positivo. Sono molti i concorrenti ad aver manifestato dei dubbi nei suoi confronti e il ragazzo non è ancora riuscito ad avere un legame forte che possa evitargli una nuova nomination. Di certo nessuno dimentica tra l'altro le parole aggressive che ha usato contro Alessia Prete subito dopo l'ultima diretta, motivo che potrebbe spingere le ragazze a fare cerchio contro di lui. Anche i telespettatori non hanno ancora inquadrato Filippo, anche se molti apprezzano il suo flirt con Lucia. Gli amanti delle coppie da reality ci sono sempre, ma la storia d'amore in corso dei due ragazzi non sembra aver appassionato così tanto il pubblico da casa.

