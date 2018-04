Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina stanno insieme/ Annuncio a Ballando con le stelle 2018: "Ci amiamo"

30 aprile 2018 Anna Montesano

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina

Hanno deciso di non nascondere più al pubblico la loro storia d'amore, così Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, in diretta nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2018, hanno annunciato che stanno insieme e non solo per la gara. È nata una nuova storia d'amore grazie al noto show di RaiUno condotto da Milly Carlucci, un annuncio che forse per molti era nell'aria. “Sono occhi pieni di vita – ha dichiarato il bel surfista Francisco Porcella in studio – c’è una grande sintonia. Mi piace tanto, mi sento bene con lei mi sento a casa”. Dal canto suo, la ballerina e maestra di ballo non è riuscita a trattenere la felicità e l'emozione, dichiarando poi: “Come tutte le cose belle ho paura che finisca”. E se le parole dei due ballerini sono sembrate lasciare qualche dubbio, questi vengono cancellati quando arriva l'annuncio: "Ci amiamo".

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina: l'ironia di Selvaggia Licarelli

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina si amano e sono felici l'uno accanto all'altro. Non è però la prima volta che la bella Kuzmina ha un flirt con uno dei suoi allievi ballerini a Ballando con le stelle. L'anno scorso è toccato al bel judoka Fabio Basile, flirt che si è però spento dopo qualche settimana. Non è mancata la battuta di Selvaggia Lucarelli, che in studio ha preso parola dopo l'annuncio d'amore, scherzando: "Odiamo tutti Anastasia", per poi motivare la sua affermazione: "Un sex symbol che metteva tutti d'accordo, etero e non, poi arriva lei e ce lo porta via". E chissà che non sia l'unica coppia a formarsi in questa edizione di Ballando con le stelle.

