GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 30 aprile 2018: un nuovo alleato per Meredith?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 30 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Fox Life. Meredith conosce un chirurgo durante un ricovero; April contesta la Bailey.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 30 aprile 2018, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 17°, dal titolo "Un giorno come questo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati in precedenza: Owen (Kevin McKidd) e Amelia (Caterina Scorsone) si risvegliano con entusiasmo in seguito all'ultimo incontro notturno, ma il primo teme che presto gli piomberà addosso una spada di Damocle. Mentre Arizona (Jessica Capshaw) scopre che Sofia (Eva Ariel Binder) vuole tornare a New York, Jackson (Jessica Capshaw) chiama Maggie (Kelly McCreary) con una scusa solo per baciarla nel magazzino. Poco dopo vengono però scoperti da Catherine (Debbie Allen) e Richard (James Pickens Jr.). Anche se Jo (Camilla Luddington) cerca di convincere Meredith (Ellen Pompeo) a proseguire nella ricerca anche senza polimero, il medico è sicuro che Marie (Rachel Ticotin) abbia più risorse. La Bailey (Chandra Wilson) scopre invece che la sua nuova paziente è una donna astronauta che ammira da tanti anni e che ha avuto un incidente mentre costruiva una macchina del tempo. Intanto, Amelia scopre che Owen ha avuto un trascorso con Teddy e manifesta in modo aperto la propria gelosia. Maggie invece cerca un supporto da Meredith perché non sa come affrontare il discorso Jackson con Richard e suggerisce alla sorella di non interrompere il suo progetto.

Mentre i ragazzi discutono di cosa farebbero con una macchina del tempo, Amelia affronta ancora una volta Owen e scopre che è andato da Teddy quando è stata lei ad invitarlo a seguirla. Poco dopo, Owen scopre che April ha deciso di essere severa con gli specializzandi durante il corso di traumatologia e riesce a sostituirla grazie ad un'emergenza in arrivo. Nel frattempo, Michelle (Candis Cayne) decide di andarsene dalla sala operatoria a causa dei litigi fra Jackson e la madre, perché crede che non siano abbastanza interessati al suo caso. I due cercano quindi di risolvere con un aiuto a metà da parte di Richard, mentre Amelia e Alex (Justin Chambers) cercano di curare Noah (Steele Gagnon), un bambino che ride senza freno a causa di un problema epilettico. Dopo ore di discussione, Richard decide di mettere Maggie al primo posto rispetto ai litigi fra Jackson e la moglie. Solo a questo punto Catherine rivela al figlio di temere che la sua relazione con Maggie possa rompere il rapporto che c'è fra lei e Richard. La situazione in sala operatoria peggiora invece per l'astronauta e per la Bailey, che dopo aver cercato di salvarla ad ogni costo è costretta a perderla. Jo però intuisce come aiutare Meredith a fare marcia indietro sulla propria decisione e la spinge a lottare per i suoi ideali. A fine turno, Owen decide di accettare il consiglio di Amelia e di partire per cercare Teddy. April invece va in crisi e decide di lasciare la figlia a Jackson, impedendogli così di andare a cena con Maggie ed il resto della famiglia.

ANTICIPAZIONI 30 APRILE 2018, EPISODIO 17 "UN GIORNO COME QUESTO"

April entra in aperto contrasto con la Bailey quando esprime idee contrarie ad un suo piano di cura. Il paziente è un rabbino che è stato ricoverato già tre volte per diverticolite ed ora ha manifestato un effetto collaterale tossico a causa dell'uso di antibiotici. Grazie alla vicinanza con il rabbino, April riesce a vedere la sua recente crisi di fede da un punto di vista del tutto diverso. Intanto, Meredigh collabora con il dottor Marsh, un nuovo chirurgo della Mayo Clinic specializzato in trapianti e di recente operato al rene. Meredith dovrà correre contro il tempo per riuscire a salvare l'organo, bloccato a causa di un coagulo di sangue. Intanto, Owen si mette di nuovo in contatto con Teddy, che di contro lo allontana quando scopre che è tornato da lei solo dopo aver rotto con Amelia.

