Grande Fratello 2018/ Diretta e eliminati: il caso Aida Nizar, Baye Dame e Favoloso squalificati? (30 aprile)

Grande Fratello 2018, diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.

30 aprile 2018 Valentina Gambino

Grande Fratello 15, anticipazioni

Probabilmente mai puntata di reality show sarà più difficile di quella che a breve dovrà affrontare Barbara d’Urso. La ruspante Lady Cologno, dovrà vedersela con potenziali provvedimenti e (quasi) certe squalifiche dei concorrenti ancora dentro la Casa del Grande Fratello 2018. L’ingresso di Aida Nizar infatti, ha letteralmente sconvolto gli animi, specie per quanto riguarda Baye Dame Dia che ha voluto mostrare al pubblico il peggio della sua persona. Il senegalese infatti, ha commesso ripetuti atti di bullismo nei confronti della spagnola. Insieme a Dia anche Luigi Mario Favoloso (ex?) compagno di Nina Moric che probabilmente, oltre ai provvedimenti disciplinari, dovrà vedersela anche con la sua fidanzata che ha chiaramente deciso di lasciarlo. La scelta della modella croata gli verrà rivelata in diretta durante la puntata di questa sera? Nel prime time della rete ammiraglia di Casa Mediaset, si apriranno i battenti del terzo appuntamento pieno zeppo di indiscrezioni e spinose novità.

Malgioglio-Izzo contro Baye Dame

Nonostante il comunicato ufficiale del Grande Fratello 2018, Baye Dame non si è dato minimamente una calmata nei confronti di Aida Nizar. Ma anzi, pure il “compagno di merende”, Luigi Favoloso, ha continuato la sua campagna d’odio contro la spagnola così come Danilo. Ecco cosa si legge su TrashItaliano.it: “Danilo avrebbe proposto di buttare dell’olio bollente addosso alla donna. Non finisce qui, perché Luigi Favoloso, già condannato dal pubblico per altre intimidazioni avvenute in questi giorni, ha invece parlato di gettare dell’acido addosso ad Aida”. Se queste agghiaccianti rivelazioni fossero veritiere, i tre ragazzotti con il comportamento da bulli, meriterebbero l’immediata squalifica dal gioco. Dal canto suo, Barbara d’Urso ha promesso duri provvedimenti. Ed intanto, anche gli opinionisti del programma hanno preso posizione schierandosi dalla parte della Nizar. “Baye troppo aggressivo… non mi piace affatto. Usa troppo bullismo contro Aida. E questo io personalmente non glielo permetto”, ha scritto su Instagram Cristiano Malgioglio. Poi anche Simona Izzo ha detto la sua: “Sono costernata rispetto a quello che sta succedendo nella casa. La casa che dovrebbe essere un’occasione di confronto costruttivo sulla vita e che invece si trasforma in un’arena nella quale manifestare il peggio di sé. Non è tollerabile che il branco si scagli con violenze verbali e psicologiche contro una persona, in questo caso una donna. (…) Esprimo tutta la mia solidarietà ad Aida e la abbraccio fortemente”.

Bobby Solo ancora contro la figlia

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello 15, oltre ad i provvedimenti, Barbara d’Urso dovrà anche sbugiardare Mariana, rea di avere fatto credere al “branco” che Aida avesse votato contro Patrizia mandandola in nomination. Tra i nuovi focus dell’appuntamento con la conduttrice, anche gli attuali aggiornamenti su Veronica Satti. Il padre Bobby Solo infatti, ha avuto modo di ribadire il suo punto di vista tra le pagine di Spy: “Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi, perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience. C’è uno sfruttamento illecito della mia immagine a scopo di lucro. Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. […] Questa vicenda si esaurirà solo dopo le settimane del programma, ma non ho alcuna preoccupazione perché sono fiducioso nel buon senso di chi guarda da casa […] Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali”. Staremo a vedere quale decisione prenderà Veronica, se abbandonerà i suoi propositi di pace oppure no.

Nina Moric ha lasciato Luigi Favoloso

Con Luigi Mario Favoloso nel frattempo, dovrà anche essere presa in considerazione la decisione di Nina Moric. La modella croata infatti, ha deciso di lasciare il suo fidanzato. Nel corso della terza puntata del Grande Fratello in onda questa sera, Barbara d’Urso probabilmente dovrà comunicarglielo ma secondo le ultime indiscrezioni, la ex di Corona non vuole partecipare al programma. “Gli auguro ogni bene lontano da me. Senza alcun rancore – ha scritto la Moric - Ora voglio pensare solo a me stessa e soprattutto alla mia serenità, pregando il Signore che finalmente posso abbracciare il mio adorato figlio Carlos”. Sicuramente questi messaggi saranno mostrati questa sera nel corso della lunga diretta. Chi verrà eliminato tra Alberto, Filippo, Lucia e Patrizia? Se non ci saranno notevoli sconvolgimenti dopo le probabili squalifiche, è possibile che la Bonetti possa essere l'indiziata numero uno per abbandonare la Casa non prima di sviscerare il suo travagliato rapporto con il padre. Dopo questi momenti di tensione, ci sarà spazio anche per le nuove nomination e la scoperta di un nuovo ambiente della residenza più spiata di Cinecittà.

